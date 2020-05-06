9 مدن سعودية تم تسجيل 3 إصابات في كل واحدة منها.. تعرف عليها

كشف بيان وزارة الصحة عن حالات "كورونا" المستجدة في المملكة، عن تسجيل 3 إصابات في كل مدينة من 9 مدن سعودية، وهي: الجفر، القطيف، قرية العليا، بريدة، المذنب، سبت العلاية، قيا، ضبا، رفحاء.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من: الخفجي، سلوى، البدائع، وادي الفرع، ميسان، الكامل، الغزالة، عرعر، ليلى.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء الموافق 6/ 5/ 2020م، أن نسبة السعوديين في إصابات "كورونا" الجديدة بلغت 27% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 73% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 137 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1352 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 6783 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 209 متوفين.