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استقرار جوي عام.. المسند: 28 يوماً تفصلنا عن دخول الصيف

قال: غداً دخول طالع البطين وأيامه 13 يوماً ويقع في برج الحمل

تَوقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، استقراراً جوياً عاماً في معظم المناطق، عدا تشكيلات من السحب التي قد تهطل منها زخاتٌ مطرية على أجزاءٍ من منطقة #مكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: رياح سطحية غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في #المدينة #حائل #القصيم #حفرالباطن.

وأضاف: تستمر زيادة ساعات النهار بمعدل نصف دقيقة يومياً وغداً دخول طالع البطين وعدد أيامه 13 يوماً ويقع في برج الحمل.

وتابع: بقي على ظهور نجم #الثريا 13 يوماً، وبقي على فصل #الصيف 28 يوماً، وبقي على نهاية عام 1442، 76 يوماً، وبقي على #سهيل 92 يوماً، وبقي على فصل #الخريف 122 يوماً، وبقي على #الوسم 145 يوماً، وبقي على فصل #الشتاء 212 يوماً، وبقي على نهاية 2021، 221 يوماً.

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استقرار جوي عام.. المسند: 28 يوماً تفصلنا عن دخول الصيف
سبق

تَوقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، استقراراً جوياً عاماً في معظم المناطق، عدا تشكيلات من السحب التي قد تهطل منها زخاتٌ مطرية على أجزاءٍ من منطقة #مكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: رياح سطحية غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في #المدينة #حائل #القصيم #حفرالباطن.

وأضاف: تستمر زيادة ساعات النهار بمعدل نصف دقيقة يومياً وغداً دخول طالع البطين وعدد أيامه 13 يوماً ويقع في برج الحمل.

وتابع: بقي على ظهور نجم #الثريا 13 يوماً، وبقي على فصل #الصيف 28 يوماً، وبقي على نهاية عام 1442، 76 يوماً، وبقي على #سهيل 92 يوماً، وبقي على فصل #الخريف 122 يوماً، وبقي على #الوسم 145 يوماً، وبقي على فصل #الشتاء 212 يوماً، وبقي على نهاية 2021، 221 يوماً.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
10:11 AM

استقرار جوي عام.. المسند: 28 يوماً تفصلنا عن دخول الصيف

قال: غداً دخول طالع البطين وأيامه 13 يوماً ويقع في برج الحمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، استقراراً جوياً عاماً في معظم المناطق، عدا تشكيلات من السحب التي قد تهطل منها زخاتٌ مطرية على أجزاءٍ من منطقة #مكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: رياح سطحية غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في #المدينة #حائل #القصيم #حفرالباطن.

وأضاف: تستمر زيادة ساعات النهار بمعدل نصف دقيقة يومياً وغداً دخول طالع البطين وعدد أيامه 13 يوماً ويقع في برج الحمل.

وتابع: بقي على ظهور نجم #الثريا 13 يوماً، وبقي على فصل #الصيف 28 يوماً، وبقي على نهاية عام 1442، 76 يوماً، وبقي على #سهيل 92 يوماً، وبقي على فصل #الخريف 122 يوماً، وبقي على #الوسم 145 يوماً، وبقي على فصل #الشتاء 212 يوماً، وبقي على نهاية 2021، 221 يوماً.

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