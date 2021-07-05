"مسام" ينتزع أكثر من ألفي لغم في اليمن خلال أسبوع

زرعها الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والطرقات

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في حفظ حياة الآلاف من الأبرياء اليمنيين، من خلال مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، التي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف محافظات اليمن.

وتمكّن المشروع خلال الفترة من 26 يونيو حتى 2 يوليو 2021م من انتزاع 2.008 ألغام، تنوعت ما بين 63 لغماً مضاداً للأفراد، و793 لغماً مضاداً للدبابات، و1.141 ذخيرة غير متفجرة، و11 عبوة ناسفة . وقد نُزع في مديرية خب الشغف بمحافظة الجوف 96 لغماً مضاداً للدبابات و46 ذخيرة غير متفجرة.

ونزعت 4 ألغام مضادة للأفراد و13 لغماً مضاداً للدبابات و34 ذخيرة غير متفجرة وعبوتان ناسفتان في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج تمكن فريق "مسام" من نزع 39 لغماً مضاداً للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة و5 عبوات ناسفة إلى جانب 131 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بلحج، في حين تم نزع 225 ذخيرة غير متفجرة و31 لغماً مضاداً للدبابات في محافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة؛ نجح فريق "مسام" من نزع 29 لغماً مضاداً للدبابات و33 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عين، و39 لغماً مضاداً للدبابات و374 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية عتق، ونزع 15 لغماً مضاداً للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة في مديرية بيحان، إضافة إلى نزع لغم واحد مضاد للأفراد و132 لغماً مضاداً للدبابات و69 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تمكن الفريق من نزع 23 لغماً مضاداً للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، فيما جرى نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و25 لغماً مضاداً للدبابات و17 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، إضافة إلى نزع 53 لغماً مضاداً للأفراد و76 لغماً مضاداً للدبابات و43 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 209 ألغام مضادة للدبابات و92 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

وبذلك؛ يبلغ إجمالي ما تم نزعه من الألغام منذ بداية المشروع 259 ألفاً و984 لغماً، في حين يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني