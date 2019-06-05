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في ثاني أيام العيد.. أجواء مغبرة وأمطار وتنبيهات الأرصاد توضح

تصحب برياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق: (القصيم، وحائل، والمدينة المنورة، ونجران) أصدرت تنبيهًا من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل في حائل: (الشنان، والغزالة، وبقعاء، وحائل)، كما تشمل في القصيم: (بريدة، وعنيزة، والبكرية، وعيون الجواء)، وتشمل في نجران شرورة الساعة التاسعة صباحًا، كما تشمل في المدينة المنورة: (الحناكية، ومهد الذهب).

كما نبهت منطقتيْ الرياض والشرقية من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثامنة صباحًا في الشرقية، وتتواصل حتى الثامنة مساء، وتشمل: (الأحساء، وبقيق، وحفر الباطن)؛ فيما تبدأ في الرياض الساعة العاشرة صباحًا، وتتواصل حتى الثامنة، وتشمل: (الأفلاج، والدوادمي، ووادي الدواسر، والعاصمة، وعفيف).

وأصدرت الأرصاد تنبيهًا لمنطقة جازان، من حالة أمطار رعدية وأتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر، والريث، والعارضة، وصامطة، وفيفا).

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في ثاني أيام العيد.. أجواء مغبرة وأمطار وتنبيهات الأرصاد توضح
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق: (القصيم، وحائل، والمدينة المنورة، ونجران) أصدرت تنبيهًا من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل في حائل: (الشنان، والغزالة، وبقعاء، وحائل)، كما تشمل في القصيم: (بريدة، وعنيزة، والبكرية، وعيون الجواء)، وتشمل في نجران شرورة الساعة التاسعة صباحًا، كما تشمل في المدينة المنورة: (الحناكية، ومهد الذهب).

كما نبهت منطقتيْ الرياض والشرقية من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثامنة صباحًا في الشرقية، وتتواصل حتى الثامنة مساء، وتشمل: (الأحساء، وبقيق، وحفر الباطن)؛ فيما تبدأ في الرياض الساعة العاشرة صباحًا، وتتواصل حتى الثامنة، وتشمل: (الأفلاج، والدوادمي، ووادي الدواسر، والعاصمة، وعفيف).

وأصدرت الأرصاد تنبيهًا لمنطقة جازان، من حالة أمطار رعدية وأتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر، والريث، والعارضة، وصامطة، وفيفا).

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
09:45 AM

في ثاني أيام العيد.. أجواء مغبرة وأمطار وتنبيهات الأرصاد توضح

تصحب برياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,540

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق: (القصيم، وحائل، والمدينة المنورة، ونجران) أصدرت تنبيهًا من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل في حائل: (الشنان، والغزالة، وبقعاء، وحائل)، كما تشمل في القصيم: (بريدة، وعنيزة، والبكرية، وعيون الجواء)، وتشمل في نجران شرورة الساعة التاسعة صباحًا، كما تشمل في المدينة المنورة: (الحناكية، ومهد الذهب).

كما نبهت منطقتيْ الرياض والشرقية من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثامنة صباحًا في الشرقية، وتتواصل حتى الثامنة مساء، وتشمل: (الأحساء، وبقيق، وحفر الباطن)؛ فيما تبدأ في الرياض الساعة العاشرة صباحًا، وتتواصل حتى الثامنة، وتشمل: (الأفلاج، والدوادمي، ووادي الدواسر، والعاصمة، وعفيف).

وأصدرت الأرصاد تنبيهًا لمنطقة جازان، من حالة أمطار رعدية وأتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر، والريث، والعارضة، وصامطة، وفيفا).

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