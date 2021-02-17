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الأرصاد: أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان

دعا الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
08:59 AM

الأرصاد: أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان

دعا الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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