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الأمانة العامة لجائزة "الفوزان" تنظم المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد

يقام في ماليزيا ويناقش 45 بحثًا على مستوى العالم

تنظم الأمانة العامة لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد في متحف الفن الإسلامي في العاصمة الماليزية "كوالالمبور" خلال الفترة من 25-27 نوفمبر الحالي، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء في المملكة العربية السعودية وماليزيا والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وبرعاية كريمة من رئيس مجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وينعقد المؤتمر القادم تحت شعار "عمارة المسجد في المستقبل"؛ استكمالاً للمشروع العلمي الهام الذي تقوم به الأمانة العامة للجائزة، بهدف تطوير عمارة المساجد على الصُّعد المحلية والإقليمية والدولية.

وكانت الجائزة قد نظّمت في العام 2016، المؤتمر العالمي الأول لعمارة المساجد، بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام، وسط حضور كمي ونوعي من المختصين والمهتمين بمجال تطوير العمارة الإسلامية في المملكة وعلى مستوى العالم.

ويشارك في المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد؛ 9 من المتحدثين الرئيسين العالميين في عمارة المساجد، ويقدّم حوالي 45 بحثًا علميًّا من كافة أنحاء العالم.

وبحسب البرنامج العلمي لأمانة الجائزة التي تتبنّى تطوير عمارة المساجد حول العالم، سيسبق المؤتمر انعقاد اجتماع لجنة التحكيم الدولية للدورة الثالثة من الجائزة، خلال الفترة من تاريخ 20 إلى 24 نوفمبر، لتقييم التقارير الفنية الخاصة بمساجد القائمة القصيرة من على مستوى دول العالم الإسلامي واختيار المساجد الفائزة في الدورة الثالثة، والتي سيتم الإعلان عنها في شهر مارس 2020، في احتفال مهيب في الرياض تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وفي حديثه عن المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد، أوضح الأمين العام لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد مشاري النعيم؛ أن المؤتمر يمثل أحد البرامج العلمية للجائزة التي تعمل على تعزيز وتطوير عمارة المساجد في العالم، ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية للفوزان لخدمة المجتمع، والتي تتجسّد من خلال جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد ودعمها المستمرّ لجهود وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، والجهات ذات العلاقة برعاية المساجد؛ تأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية في نشر المعرفة وتعزيز الثقافة الإسلامية السمحاء.

الأمانة العامة لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد كوالالمبور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمانة العامة لجائزة "الفوزان" تنظم المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد
سبق

تنظم الأمانة العامة لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد في متحف الفن الإسلامي في العاصمة الماليزية "كوالالمبور" خلال الفترة من 25-27 نوفمبر الحالي، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء في المملكة العربية السعودية وماليزيا والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وبرعاية كريمة من رئيس مجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وينعقد المؤتمر القادم تحت شعار "عمارة المسجد في المستقبل"؛ استكمالاً للمشروع العلمي الهام الذي تقوم به الأمانة العامة للجائزة، بهدف تطوير عمارة المساجد على الصُّعد المحلية والإقليمية والدولية.

وكانت الجائزة قد نظّمت في العام 2016، المؤتمر العالمي الأول لعمارة المساجد، بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام، وسط حضور كمي ونوعي من المختصين والمهتمين بمجال تطوير العمارة الإسلامية في المملكة وعلى مستوى العالم.

ويشارك في المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد؛ 9 من المتحدثين الرئيسين العالميين في عمارة المساجد، ويقدّم حوالي 45 بحثًا علميًّا من كافة أنحاء العالم.

وبحسب البرنامج العلمي لأمانة الجائزة التي تتبنّى تطوير عمارة المساجد حول العالم، سيسبق المؤتمر انعقاد اجتماع لجنة التحكيم الدولية للدورة الثالثة من الجائزة، خلال الفترة من تاريخ 20 إلى 24 نوفمبر، لتقييم التقارير الفنية الخاصة بمساجد القائمة القصيرة من على مستوى دول العالم الإسلامي واختيار المساجد الفائزة في الدورة الثالثة، والتي سيتم الإعلان عنها في شهر مارس 2020، في احتفال مهيب في الرياض تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وفي حديثه عن المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد، أوضح الأمين العام لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد مشاري النعيم؛ أن المؤتمر يمثل أحد البرامج العلمية للجائزة التي تعمل على تعزيز وتطوير عمارة المساجد في العالم، ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية للفوزان لخدمة المجتمع، والتي تتجسّد من خلال جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد ودعمها المستمرّ لجهود وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، والجهات ذات العلاقة برعاية المساجد؛ تأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية في نشر المعرفة وتعزيز الثقافة الإسلامية السمحاء.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
05:59 PM

الأمانة العامة لجائزة "الفوزان" تنظم المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد

يقام في ماليزيا ويناقش 45 بحثًا على مستوى العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم الأمانة العامة لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد في متحف الفن الإسلامي في العاصمة الماليزية "كوالالمبور" خلال الفترة من 25-27 نوفمبر الحالي، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء في المملكة العربية السعودية وماليزيا والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وبرعاية كريمة من رئيس مجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وينعقد المؤتمر القادم تحت شعار "عمارة المسجد في المستقبل"؛ استكمالاً للمشروع العلمي الهام الذي تقوم به الأمانة العامة للجائزة، بهدف تطوير عمارة المساجد على الصُّعد المحلية والإقليمية والدولية.

وكانت الجائزة قد نظّمت في العام 2016، المؤتمر العالمي الأول لعمارة المساجد، بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام، وسط حضور كمي ونوعي من المختصين والمهتمين بمجال تطوير العمارة الإسلامية في المملكة وعلى مستوى العالم.

ويشارك في المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد؛ 9 من المتحدثين الرئيسين العالميين في عمارة المساجد، ويقدّم حوالي 45 بحثًا علميًّا من كافة أنحاء العالم.

وبحسب البرنامج العلمي لأمانة الجائزة التي تتبنّى تطوير عمارة المساجد حول العالم، سيسبق المؤتمر انعقاد اجتماع لجنة التحكيم الدولية للدورة الثالثة من الجائزة، خلال الفترة من تاريخ 20 إلى 24 نوفمبر، لتقييم التقارير الفنية الخاصة بمساجد القائمة القصيرة من على مستوى دول العالم الإسلامي واختيار المساجد الفائزة في الدورة الثالثة، والتي سيتم الإعلان عنها في شهر مارس 2020، في احتفال مهيب في الرياض تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وفي حديثه عن المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد، أوضح الأمين العام لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد مشاري النعيم؛ أن المؤتمر يمثل أحد البرامج العلمية للجائزة التي تعمل على تعزيز وتطوير عمارة المساجد في العالم، ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية للفوزان لخدمة المجتمع، والتي تتجسّد من خلال جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد ودعمها المستمرّ لجهود وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، والجهات ذات العلاقة برعاية المساجد؛ تأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية في نشر المعرفة وتعزيز الثقافة الإسلامية السمحاء.

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