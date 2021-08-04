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أمن الطرق ينبّه مستخدمي طريق الطوال- الدرب والطريق الساحلي

أشار إلى انخفاض الرؤية بسبب رياح نشطة مصحوبة بأتربة وغبار

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي طريق "الطوال- الدرب والطريق الساحلي" بمنطقة جازان، مفاده أن المنطقة تشهد رياحًا نشطةً مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقال حساب "أمن الطرق" على "تويتر": إن هذه الحالة أدّت لانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وشدّد على ضرورة أن يتوخى الجميع الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنيًا السلامة والأمان للجميع.

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أمن الطرق ينبّه مستخدمي طريق الطوال- الدرب والطريق الساحلي
سبق

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي طريق "الطوال- الدرب والطريق الساحلي" بمنطقة جازان، مفاده أن المنطقة تشهد رياحًا نشطةً مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقال حساب "أمن الطرق" على "تويتر": إن هذه الحالة أدّت لانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وشدّد على ضرورة أن يتوخى الجميع الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنيًا السلامة والأمان للجميع.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
03:58 PM

أمن الطرق ينبّه مستخدمي طريق الطوال- الدرب والطريق الساحلي

أشار إلى انخفاض الرؤية بسبب رياح نشطة مصحوبة بأتربة وغبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي طريق "الطوال- الدرب والطريق الساحلي" بمنطقة جازان، مفاده أن المنطقة تشهد رياحًا نشطةً مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقال حساب "أمن الطرق" على "تويتر": إن هذه الحالة أدّت لانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وشدّد على ضرورة أن يتوخى الجميع الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنيًا السلامة والأمان للجميع.

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