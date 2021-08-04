أمن الطرق ينبّه مستخدمي طريق الطوال- الدرب والطريق الساحلي
أشار إلى انخفاض الرؤية بسبب رياح نشطة مصحوبة بأتربة وغبار
أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي طريق "الطوال- الدرب والطريق الساحلي" بمنطقة جازان، مفاده أن المنطقة تشهد رياحًا نشطةً مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقال حساب "أمن الطرق" على "تويتر": إن هذه الحالة أدّت لانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
وشدّد على ضرورة أن يتوخى الجميع الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنيًا السلامة والأمان للجميع.
أمن الطرق ينبّه مستخدمي طريق الطوال- الدرب والطريق الساحلي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-04
أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي طريق "الطوال- الدرب والطريق الساحلي" بمنطقة جازان، مفاده أن المنطقة تشهد رياحًا نشطةً مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقال حساب "أمن الطرق" على "تويتر": إن هذه الحالة أدّت لانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
وشدّد على ضرورة أن يتوخى الجميع الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنيًا السلامة والأمان للجميع.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
03:58 PM
أمن الطرق ينبّه مستخدمي طريق الطوال- الدرب والطريق الساحلي
أشار إلى انخفاض الرؤية بسبب رياح نشطة مصحوبة بأتربة وغبار
أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي طريق "الطوال- الدرب والطريق الساحلي" بمنطقة جازان، مفاده أن المنطقة تشهد رياحًا نشطةً مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقال حساب "أمن الطرق" على "تويتر": إن هذه الحالة أدّت لانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
وشدّد على ضرورة أن يتوخى الجميع الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنيًا السلامة والأمان للجميع.