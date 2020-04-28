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"الأمن" و"الممرات" تعملان على تطبيق التباعد الاجتماعي في عموم مصليات المسجد الحرام

خلال أداء جميع الفروض.. للحفاظ على صحة الفرد وحمايته من العدوى

قامت إدارتا الأمن والممرات بالمسجد الحرام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين في جميع المصليات الداخلية، وذلك خلال أداء جميع الفروض؛ انطلاقاً من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطبيق أعلى معايير السلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، والتي من شأنها الحفاظ على صحة الفرد وحمايته من العدوى.

وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود فايز الحارثي أن الإدارة تقوم بتنظيم المصلين داخل مصليات محددة؛ وذلك بعد تعقيمها وتطهيرها من قبل وكالة الشؤون الفنية والخدمية، حيث يقوم موظفو إدارة الأمن بتطبيق إجراءات التباعد بين المصلين، وإغلاق المصلى بعد وصول المصلين إلى عددٍ محدد.

من جانبه، بيّن مدير إدارة الممرات ناصر حمزي أن أعمال إدارة الممرات قائمة على توجيه المصلين إلى المصليات بالتعاون مع رجال الأمن مع الحرص والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

يُذكر أن الرئاسة اتخذت مؤخراً عدداً من الإجراءات الوقائية أبرزها قياس درجات الحرارة أثناء الدخول، للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن وموظفي الرئاسة والعاملين؛ للتأكد من سلامة داخلي المسجد الحرام.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن" و"الممرات" تعملان على تطبيق التباعد الاجتماعي في عموم مصليات المسجد الحرام
سبق

قامت إدارتا الأمن والممرات بالمسجد الحرام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين في جميع المصليات الداخلية، وذلك خلال أداء جميع الفروض؛ انطلاقاً من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطبيق أعلى معايير السلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، والتي من شأنها الحفاظ على صحة الفرد وحمايته من العدوى.

وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود فايز الحارثي أن الإدارة تقوم بتنظيم المصلين داخل مصليات محددة؛ وذلك بعد تعقيمها وتطهيرها من قبل وكالة الشؤون الفنية والخدمية، حيث يقوم موظفو إدارة الأمن بتطبيق إجراءات التباعد بين المصلين، وإغلاق المصلى بعد وصول المصلين إلى عددٍ محدد.

من جانبه، بيّن مدير إدارة الممرات ناصر حمزي أن أعمال إدارة الممرات قائمة على توجيه المصلين إلى المصليات بالتعاون مع رجال الأمن مع الحرص والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

يُذكر أن الرئاسة اتخذت مؤخراً عدداً من الإجراءات الوقائية أبرزها قياس درجات الحرارة أثناء الدخول، للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن وموظفي الرئاسة والعاملين؛ للتأكد من سلامة داخلي المسجد الحرام.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
04:55 PM

"الأمن" و"الممرات" تعملان على تطبيق التباعد الاجتماعي في عموم مصليات المسجد الحرام

خلال أداء جميع الفروض.. للحفاظ على صحة الفرد وحمايته من العدوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قامت إدارتا الأمن والممرات بالمسجد الحرام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين في جميع المصليات الداخلية، وذلك خلال أداء جميع الفروض؛ انطلاقاً من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطبيق أعلى معايير السلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، والتي من شأنها الحفاظ على صحة الفرد وحمايته من العدوى.

وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود فايز الحارثي أن الإدارة تقوم بتنظيم المصلين داخل مصليات محددة؛ وذلك بعد تعقيمها وتطهيرها من قبل وكالة الشؤون الفنية والخدمية، حيث يقوم موظفو إدارة الأمن بتطبيق إجراءات التباعد بين المصلين، وإغلاق المصلى بعد وصول المصلين إلى عددٍ محدد.

من جانبه، بيّن مدير إدارة الممرات ناصر حمزي أن أعمال إدارة الممرات قائمة على توجيه المصلين إلى المصليات بالتعاون مع رجال الأمن مع الحرص والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

يُذكر أن الرئاسة اتخذت مؤخراً عدداً من الإجراءات الوقائية أبرزها قياس درجات الحرارة أثناء الدخول، للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن وموظفي الرئاسة والعاملين؛ للتأكد من سلامة داخلي المسجد الحرام.

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