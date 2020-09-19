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"العمرو" يقف ميدانيًا على عمليات إخماد حريق جبل عمد بميسان

قال: نسبة السيطرة على النيران عالية جداً بالرغم من شدة الرياح

وقف مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ميدانيًا على عمليات وخطط الدفاع المدني والجهود التي تبذل في إخماد حريق جبل عمد بمحافظة ميسان بالطائف.

ونقل شكر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لفرق الدفاع المدني والجهات الحكومية والأهلية المساندة لأعمال الدفاع المدني، وكذلك الفرق التطوعية، مثمناً الدور الكبير الذي بذل من الجميع.

وأكد الفريق "العمرو"، أن نسبة السيطرة على الحريق عالية جداً بالرغم من شدة الرياح وتضاريس الموقع، وذلك بالجهود المضاعفة والاستفادة من الآليات والتجهيزات الفنية الكبيرة، التي أسهمت في الحد من خطورة الحريق ومنع انتشاره.

وقام بجولة ميدانية على مواقع الحريق في جبل عمد ووقف على آلية العمل والمواجهه التي تنفذ.

إثر ذلك، عقد "العمرو" اجتماعاً مع قيادات الدفاع المدني في مقر القيادة الميدانية بموقع الحادث وناقش عدداً من الموضوعات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمرو" يقف ميدانيًا على عمليات إخماد حريق جبل عمد بميسان
سبق

وقف مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ميدانيًا على عمليات وخطط الدفاع المدني والجهود التي تبذل في إخماد حريق جبل عمد بمحافظة ميسان بالطائف.

ونقل شكر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لفرق الدفاع المدني والجهات الحكومية والأهلية المساندة لأعمال الدفاع المدني، وكذلك الفرق التطوعية، مثمناً الدور الكبير الذي بذل من الجميع.

وأكد الفريق "العمرو"، أن نسبة السيطرة على الحريق عالية جداً بالرغم من شدة الرياح وتضاريس الموقع، وذلك بالجهود المضاعفة والاستفادة من الآليات والتجهيزات الفنية الكبيرة، التي أسهمت في الحد من خطورة الحريق ومنع انتشاره.

وقام بجولة ميدانية على مواقع الحريق في جبل عمد ووقف على آلية العمل والمواجهه التي تنفذ.

إثر ذلك، عقد "العمرو" اجتماعاً مع قيادات الدفاع المدني في مقر القيادة الميدانية بموقع الحادث وناقش عدداً من الموضوعات

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
04:57 PM

"العمرو" يقف ميدانيًا على عمليات إخماد حريق جبل عمد بميسان

قال: نسبة السيطرة على النيران عالية جداً بالرغم من شدة الرياح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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وقف مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ميدانيًا على عمليات وخطط الدفاع المدني والجهود التي تبذل في إخماد حريق جبل عمد بمحافظة ميسان بالطائف.

ونقل شكر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لفرق الدفاع المدني والجهات الحكومية والأهلية المساندة لأعمال الدفاع المدني، وكذلك الفرق التطوعية، مثمناً الدور الكبير الذي بذل من الجميع.

وأكد الفريق "العمرو"، أن نسبة السيطرة على الحريق عالية جداً بالرغم من شدة الرياح وتضاريس الموقع، وذلك بالجهود المضاعفة والاستفادة من الآليات والتجهيزات الفنية الكبيرة، التي أسهمت في الحد من خطورة الحريق ومنع انتشاره.

وقام بجولة ميدانية على مواقع الحريق في جبل عمد ووقف على آلية العمل والمواجهه التي تنفذ.

إثر ذلك، عقد "العمرو" اجتماعاً مع قيادات الدفاع المدني في مقر القيادة الميدانية بموقع الحادث وناقش عدداً من الموضوعات

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