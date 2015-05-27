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إطلاق النار في كاليفورنيا الأمريكية يخلف 9 قتلى .. والحصيلة مرشحة للارتفاع

الشرطة تبحث عن احتمال وجود متفجرات

قتل 9 أمريكيين بينهم مطلق النار على منطقة لتخزين عربات القطارات الخفيفة في مدينة سان خوسية بولاية كاليفورينا، اليوم (الأربعاء).

وذكرت شرطة الولاية أن الأرقام مرشحة للزيادة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبينت أن مطلق النار كان موظفًا تابعًا للسكك الحديدية، وأن التحقيق لا يزال جاريًا.


وأشارت الشرطة إلى أن هناك الكثير من المعلومات، وأنها تسعى للتأكد من سلامة المبنى، وتبحث عن احتمال وجود أجهزة متفجرة أخرى قد تكون بالمبنى.


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إطلاق النار في كاليفورنيا الأمريكية يخلف 9 قتلى .. والحصيلة مرشحة للارتفاع
سبق

قتل 9 أمريكيين بينهم مطلق النار على منطقة لتخزين عربات القطارات الخفيفة في مدينة سان خوسية بولاية كاليفورينا، اليوم (الأربعاء).

وذكرت شرطة الولاية أن الأرقام مرشحة للزيادة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبينت أن مطلق النار كان موظفًا تابعًا للسكك الحديدية، وأن التحقيق لا يزال جاريًا.


وأشارت الشرطة إلى أن هناك الكثير من المعلومات، وأنها تسعى للتأكد من سلامة المبنى، وتبحث عن احتمال وجود أجهزة متفجرة أخرى قد تكون بالمبنى.


26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
09:52 PM

إطلاق النار في كاليفورنيا الأمريكية يخلف 9 قتلى .. والحصيلة مرشحة للارتفاع

الشرطة تبحث عن احتمال وجود متفجرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,609

قتل 9 أمريكيين بينهم مطلق النار على منطقة لتخزين عربات القطارات الخفيفة في مدينة سان خوسية بولاية كاليفورينا، اليوم (الأربعاء).

وذكرت شرطة الولاية أن الأرقام مرشحة للزيادة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبينت أن مطلق النار كان موظفًا تابعًا للسكك الحديدية، وأن التحقيق لا يزال جاريًا.


وأشارت الشرطة إلى أن هناك الكثير من المعلومات، وأنها تسعى للتأكد من سلامة المبنى، وتبحث عن احتمال وجود أجهزة متفجرة أخرى قد تكون بالمبنى.


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