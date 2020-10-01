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"كورونا" لا يزال يعصف بلبنان .. ويصيب 1.248 شخصًا في يوم

إجمالي المرضى يرتفع إلى 40.868

سجّل لبنان 1.248 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 40.868 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 18.152.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 374 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" لا يزال يعصف بلبنان .. ويصيب 1.248 شخصًا في يوم
سبق

سجّل لبنان 1.248 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 40.868 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 18.152.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 374 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
09:22 PM

"كورونا" لا يزال يعصف بلبنان .. ويصيب 1.248 شخصًا في يوم

إجمالي المرضى يرتفع إلى 40.868

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّل لبنان 1.248 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 40.868 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 18.152.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 374 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة.

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