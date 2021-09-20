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#همة_التعليم_قمة_للوطن .. وسم يحمل فعاليات المدارس احتفاءً بيوم الوطن

خطة زمنية جدولتها الإدارات لإبراز المناسبة في نفوس النشء وتعزيز الانتماء

خصّصت وزارة التعليم وسم "#همة_التعليم_قمة_للوطن"؛ للاحتفال باليوم الوطني 89، ونشر برامج وفعاليات المدارس تحت هذا "الهاشتاق" احتفاءً بهذه المناسبة الغالية.

وكانت إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات قد أعدت خطة زمنية جدولت خلالها أعمال الاحتفال باليوم الوطني وتنفيذها بالمدارس بما يبرز أهمية هذه المناسبة في نفوس النشء، وتفعيل الإذاعة المدرسية وبعض الحصص الدراسية لتعزيز الانتماء والمواطنة وتجسيد اللحمة الوطنية والتعبير عن حب الوطن وقيادته، كما تزيّنت المباني التعليمية باللون الأخضر، واتشحت بالأعلام السعودية.

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#همة_التعليم_قمة_للوطن .. وسم يحمل فعاليات المدارس احتفاءً بيوم الوطن
سبق

خصّصت وزارة التعليم وسم "#همة_التعليم_قمة_للوطن"؛ للاحتفال باليوم الوطني 89، ونشر برامج وفعاليات المدارس تحت هذا "الهاشتاق" احتفاءً بهذه المناسبة الغالية.

وكانت إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات قد أعدت خطة زمنية جدولت خلالها أعمال الاحتفال باليوم الوطني وتنفيذها بالمدارس بما يبرز أهمية هذه المناسبة في نفوس النشء، وتفعيل الإذاعة المدرسية وبعض الحصص الدراسية لتعزيز الانتماء والمواطنة وتجسيد اللحمة الوطنية والتعبير عن حب الوطن وقيادته، كما تزيّنت المباني التعليمية باللون الأخضر، واتشحت بالأعلام السعودية.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
03:08 PM

#همة_التعليم_قمة_للوطن .. وسم يحمل فعاليات المدارس احتفاءً بيوم الوطن

خطة زمنية جدولتها الإدارات لإبراز المناسبة في نفوس النشء وتعزيز الانتماء

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مسلّم الهواملة - الرياض
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خصّصت وزارة التعليم وسم "#همة_التعليم_قمة_للوطن"؛ للاحتفال باليوم الوطني 89، ونشر برامج وفعاليات المدارس تحت هذا "الهاشتاق" احتفاءً بهذه المناسبة الغالية.

وكانت إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات قد أعدت خطة زمنية جدولت خلالها أعمال الاحتفال باليوم الوطني وتنفيذها بالمدارس بما يبرز أهمية هذه المناسبة في نفوس النشء، وتفعيل الإذاعة المدرسية وبعض الحصص الدراسية لتعزيز الانتماء والمواطنة وتجسيد اللحمة الوطنية والتعبير عن حب الوطن وقيادته، كما تزيّنت المباني التعليمية باللون الأخضر، واتشحت بالأعلام السعودية.

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