النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

بالفيديو.. سائق يلتقط لحظة تعرضه لحادث سير مروّع

التقط سائق جزائري شريط فيديو للحظة تعرضه لحادث سير مروع على طريق جبلي ضيق، أثناء قيادته السيارة بسرعة، وانشغاله بالتصوير عبر هاتفه المحمول.

وحسب وسائل إعلام جزائرية، أظهر مقطع الفيديو السائق وهو يقود سيارته بسرعة على طريق جبلي على أنغام موسيقى صاخبة، حيث كان يوثق الطريق بهاتفه الجوال؛ لتوثيق المشاهد الطبيعية المحيطة به، وفجأة فقد السيطرة على عجلة القيادة، لتنحرف عن مسارها وتنقلب منحدرة إلى الأسفل، وسط صراخ وفزع صاحبها.

وتمكّن بعض أصحاب السيارات المارة على الطريق من إسعاف صاحب السيارة وإنقاذه، حيث تبين أنه لم يصب بأي أذى.

ووقع الحادث المروع في مدينة وهران شمال غربي الجزائر.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. سائق يلتقط لحظة تعرضه لحادث سير مروّع
سبق

التقط سائق جزائري شريط فيديو للحظة تعرضه لحادث سير مروع على طريق جبلي ضيق، أثناء قيادته السيارة بسرعة، وانشغاله بالتصوير عبر هاتفه المحمول.

وحسب وسائل إعلام جزائرية، أظهر مقطع الفيديو السائق وهو يقود سيارته بسرعة على طريق جبلي على أنغام موسيقى صاخبة، حيث كان يوثق الطريق بهاتفه الجوال؛ لتوثيق المشاهد الطبيعية المحيطة به، وفجأة فقد السيطرة على عجلة القيادة، لتنحرف عن مسارها وتنقلب منحدرة إلى الأسفل، وسط صراخ وفزع صاحبها.

وتمكّن بعض أصحاب السيارات المارة على الطريق من إسعاف صاحب السيارة وإنقاذه، حيث تبين أنه لم يصب بأي أذى.

ووقع الحادث المروع في مدينة وهران شمال غربي الجزائر.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
09:21 AM

بالفيديو.. سائق يلتقط لحظة تعرضه لحادث سير مروّع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
6,604

التقط سائق جزائري شريط فيديو للحظة تعرضه لحادث سير مروع على طريق جبلي ضيق، أثناء قيادته السيارة بسرعة، وانشغاله بالتصوير عبر هاتفه المحمول.

وحسب وسائل إعلام جزائرية، أظهر مقطع الفيديو السائق وهو يقود سيارته بسرعة على طريق جبلي على أنغام موسيقى صاخبة، حيث كان يوثق الطريق بهاتفه الجوال؛ لتوثيق المشاهد الطبيعية المحيطة به، وفجأة فقد السيطرة على عجلة القيادة، لتنحرف عن مسارها وتنقلب منحدرة إلى الأسفل، وسط صراخ وفزع صاحبها.

وتمكّن بعض أصحاب السيارات المارة على الطريق من إسعاف صاحب السيارة وإنقاذه، حيث تبين أنه لم يصب بأي أذى.

ووقع الحادث المروع في مدينة وهران شمال غربي الجزائر.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,603
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,051
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,101
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,398

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة