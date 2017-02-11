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"العطياني" مساعدًا للموارد البشرية بصحة مكة

أصدر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، قرارًا بتكليف نواف بن سحيم العطياني مساعد المدير العام للموارد البشرية لمدة عام، اعتبارًا من ١٤٤١/٦/١٧هـ.

فيما عبّر "العطياني" عن خالص الشكر وعظيم التقدير لمدير عام الشؤون الصحية على هذه الثقة الغالية، التي ستكون بعون الله دعمًا لتحمل المسؤولية في سبيل الارتقاء بالموارد البشرية بصحة مكة.

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"العطياني" مساعدًا للموارد البشرية بصحة مكة
سبق

أصدر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، قرارًا بتكليف نواف بن سحيم العطياني مساعد المدير العام للموارد البشرية لمدة عام، اعتبارًا من ١٤٤١/٦/١٧هـ.

فيما عبّر "العطياني" عن خالص الشكر وعظيم التقدير لمدير عام الشؤون الصحية على هذه الثقة الغالية، التي ستكون بعون الله دعمًا لتحمل المسؤولية في سبيل الارتقاء بالموارد البشرية بصحة مكة.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
09:09 PM

"العطياني" مساعدًا للموارد البشرية بصحة مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أصدر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، قرارًا بتكليف نواف بن سحيم العطياني مساعد المدير العام للموارد البشرية لمدة عام، اعتبارًا من ١٤٤١/٦/١٧هـ.

فيما عبّر "العطياني" عن خالص الشكر وعظيم التقدير لمدير عام الشؤون الصحية على هذه الثقة الغالية، التي ستكون بعون الله دعمًا لتحمل المسؤولية في سبيل الارتقاء بالموارد البشرية بصحة مكة.

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