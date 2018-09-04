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آل الشيخ يوجِّه بعلاج لاعب نجران والوحدة (السابق) الحرشان

بعد الوقفة الإنسانية مع رياضيين سابقين

وجَّه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بعلاج لاعب نجران والوحدة (السابق) محمد الحرشان.

ويأتي دعم آل الشيخ امتدادًا لوقفاته الإنسانية مع كل من خدم الرياضة السعودية، سواء من خلال الأندية أو المنتخبات، على مسافة واحدة، بعد أن شمل ذلك لاعبين عدة خلال الفترة الماضية القريبة، وكان آخرهم لاعب الهلال سلطان بن نصيب، وإداري الأخضر السابق زكي الصالح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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آل الشيخ يوجِّه بعلاج لاعب نجران والوحدة (السابق) الحرشان
سبق

وجَّه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بعلاج لاعب نجران والوحدة (السابق) محمد الحرشان.

ويأتي دعم آل الشيخ امتدادًا لوقفاته الإنسانية مع كل من خدم الرياضة السعودية، سواء من خلال الأندية أو المنتخبات، على مسافة واحدة، بعد أن شمل ذلك لاعبين عدة خلال الفترة الماضية القريبة، وكان آخرهم لاعب الهلال سلطان بن نصيب، وإداري الأخضر السابق زكي الصالح.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
01:46 AM

آل الشيخ يوجِّه بعلاج لاعب نجران والوحدة (السابق) الحرشان

بعد الوقفة الإنسانية مع رياضيين سابقين

A A A
أحمد سرور - الرياض
8
14,435

وجَّه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بعلاج لاعب نجران والوحدة (السابق) محمد الحرشان.

ويأتي دعم آل الشيخ امتدادًا لوقفاته الإنسانية مع كل من خدم الرياضة السعودية، سواء من خلال الأندية أو المنتخبات، على مسافة واحدة، بعد أن شمل ذلك لاعبين عدة خلال الفترة الماضية القريبة، وكان آخرهم لاعب الهلال سلطان بن نصيب، وإداري الأخضر السابق زكي الصالح.

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