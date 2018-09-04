ويأتي دعم آل الشيخ امتدادًا لوقفاته الإنسانية مع كل من خدم الرياضة السعودية، سواء من خلال الأندية أو المنتخبات، على مسافة واحدة، بعد أن شمل ذلك لاعبين عدة خلال الفترة الماضية القريبة، وكان آخرهم لاعب الهلال سلطان بن نصيب، وإداري الأخضر السابق زكي الصالح.

آل الشيخ يوجِّه بعلاج لاعب نجران والوحدة (السابق) الحرشان أحمد سرور سبق 2018-09-04 وجَّه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بعلاج لاعب نجران والوحدة (السابق) محمد الحرشان.

ويأتي دعم آل الشيخ امتدادًا لوقفاته الإنسانية مع كل من خدم الرياضة السعودية، سواء من خلال الأندية أو المنتخبات، على مسافة واحدة، بعد أن شمل ذلك لاعبين عدة خلال الفترة الماضية القريبة، وكان آخرهم لاعب الهلال سلطان بن نصيب، وإداري الأخضر السابق زكي الصالح.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439 01:46 AM

آل الشيخ يوجِّه بعلاج لاعب نجران والوحدة (السابق) الحرشان بعد الوقفة الإنسانية مع رياضيين سابقين





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وجَّه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بعلاج لاعب نجران والوحدة (السابق) محمد الحرشان.



ويأتي دعم آل الشيخ امتدادًا لوقفاته الإنسانية مع كل من خدم الرياضة السعودية، سواء من خلال الأندية أو المنتخبات، على مسافة واحدة، بعد أن شمل ذلك لاعبين عدة خلال الفترة الماضية القريبة، وكان آخرهم لاعب الهلال سلطان بن نصيب، وإداري الأخضر السابق زكي الصالح.