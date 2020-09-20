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نحو 200 ألف وفاة في أمريكا بسبب كورونا وأكثر من 6.7 مليون إصابة

الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا في العالم جراء تفشي الوباء

حصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، أرواح نحو 200 ألف شخص؛ فيما تجاوز عدد الإصابات 6.7 مليون حتى الآن.

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأحد، ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة، إلى 199259 منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ عدد الإصابات 6 ملايين و764970 إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا في العالم جراء تفشي فيروس كورونا، تليها البرازيل والهند.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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نحو 200 ألف وفاة في أمريكا بسبب كورونا وأكثر من 6.7 مليون إصابة
سبق

حصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، أرواح نحو 200 ألف شخص؛ فيما تجاوز عدد الإصابات 6.7 مليون حتى الآن.

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأحد، ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة، إلى 199259 منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ عدد الإصابات 6 ملايين و764970 إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا في العالم جراء تفشي فيروس كورونا، تليها البرازيل والهند.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
09:17 AM

نحو 200 ألف وفاة في أمريكا بسبب كورونا وأكثر من 6.7 مليون إصابة

الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا في العالم جراء تفشي الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، أرواح نحو 200 ألف شخص؛ فيما تجاوز عدد الإصابات 6.7 مليون حتى الآن.

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأحد، ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة، إلى 199259 منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ عدد الإصابات 6 ملايين و764970 إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا في العالم جراء تفشي فيروس كورونا، تليها البرازيل والهند.

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38 مليار ..

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