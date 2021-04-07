النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البنتاغون" ينفي علاقته بالهجوم على السفينة الحربية الإيرانية في البحر الأحمر

وكالة "تسنيم" قالت إنها تتبع الحرس الثوري وتعرضت لحادث لصق قنابل بهيكلها

قالت جيسيكا ماكنولتي، المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون منطقتَي الشرق الأوسط والخليج، إن وزارة الدفاع الأمريكي رصدت تقارير مفادها أن سفينة حربية إيرانية من نوع "ساڤيز" تعرضت لاعتداء في منطقة البحر الأحمر، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أكدت ماكنولتي أن لا علاقة للقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة بهذا الحادث، وأن لا معلومات إضافية يمكن للبنتاغون الكشف عنها.

من ناحية ثانية، أشارت المعلومات إلى أن السفينة الحربية الإيرانية هذه كانت مهمتها القيام بأنشطة استخباراتية في منطقة البحر الأحمر وغرب شواطئ اليمن.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية أمس الثلاثاء عن مصادر لم تُسمِّها أن سفينة إيرانية تتبع الحرس الثوري الإيراني تعرضت لحادث في البحر الأحمر، وذلك عبر لصق قنابل في هيكل السفينة.

وأشارت الوكالة إلى أن السفينة تعمل منذ سنوات في تلك المنطقة على ما سمته "مراقبة ودعم السفن الحربية الإيرانية التي يتم إرسالها لمرافقة السفن التجارية".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"البنتاغون" ينفي علاقته بالهجوم على السفينة الحربية الإيرانية في البحر الأحمر
سبق

قالت جيسيكا ماكنولتي، المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون منطقتَي الشرق الأوسط والخليج، إن وزارة الدفاع الأمريكي رصدت تقارير مفادها أن سفينة حربية إيرانية من نوع "ساڤيز" تعرضت لاعتداء في منطقة البحر الأحمر، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أكدت ماكنولتي أن لا علاقة للقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة بهذا الحادث، وأن لا معلومات إضافية يمكن للبنتاغون الكشف عنها.

من ناحية ثانية، أشارت المعلومات إلى أن السفينة الحربية الإيرانية هذه كانت مهمتها القيام بأنشطة استخباراتية في منطقة البحر الأحمر وغرب شواطئ اليمن.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية أمس الثلاثاء عن مصادر لم تُسمِّها أن سفينة إيرانية تتبع الحرس الثوري الإيراني تعرضت لحادث في البحر الأحمر، وذلك عبر لصق قنابل في هيكل السفينة.

وأشارت الوكالة إلى أن السفينة تعمل منذ سنوات في تلك المنطقة على ما سمته "مراقبة ودعم السفن الحربية الإيرانية التي يتم إرسالها لمرافقة السفن التجارية".

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
12:21 AM

"البنتاغون" ينفي علاقته بالهجوم على السفينة الحربية الإيرانية في البحر الأحمر

وكالة "تسنيم" قالت إنها تتبع الحرس الثوري وتعرضت لحادث لصق قنابل بهيكلها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
288

قالت جيسيكا ماكنولتي، المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون منطقتَي الشرق الأوسط والخليج، إن وزارة الدفاع الأمريكي رصدت تقارير مفادها أن سفينة حربية إيرانية من نوع "ساڤيز" تعرضت لاعتداء في منطقة البحر الأحمر، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أكدت ماكنولتي أن لا علاقة للقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة بهذا الحادث، وأن لا معلومات إضافية يمكن للبنتاغون الكشف عنها.

من ناحية ثانية، أشارت المعلومات إلى أن السفينة الحربية الإيرانية هذه كانت مهمتها القيام بأنشطة استخباراتية في منطقة البحر الأحمر وغرب شواطئ اليمن.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية أمس الثلاثاء عن مصادر لم تُسمِّها أن سفينة إيرانية تتبع الحرس الثوري الإيراني تعرضت لحادث في البحر الأحمر، وذلك عبر لصق قنابل في هيكل السفينة.

وأشارت الوكالة إلى أن السفينة تعمل منذ سنوات في تلك المنطقة على ما سمته "مراقبة ودعم السفن الحربية الإيرانية التي يتم إرسالها لمرافقة السفن التجارية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,916
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,890
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,062
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,185

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة