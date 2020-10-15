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أمريكا.. بناء سفارة جديدة في الرياض وقنصلية بالظهران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن بناء سفارة جديدة في العاصمة السعودية الرياض على مساحة 26 فدانًا.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو: إن الولايات المتحدة ستبني سفارة جديدة في الرياض وقنصلية جديدة في الظهران بدأ العمل عليها؛ مشيرًا إلى أن ذلك يمثل استثمارات تزيد قيمتها على مليار دولار، إلى جانب القنصلية الأمريكية الجديدة التي تم افتتاحها أواخر العام الماضي في مدينة جدة.

يشار إلى أن السفارة الأمريكية الجديدة سيكون مقرها في الحي الدبلوماسي وستقوم شركة أمريكية مقرها ولاية كاليفورنيا بتصميم المبنى.

الولايات المتحدة الأمريكية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمريكا.. بناء سفارة جديدة في الرياض وقنصلية بالظهران
سبق

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن بناء سفارة جديدة في العاصمة السعودية الرياض على مساحة 26 فدانًا.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو: إن الولايات المتحدة ستبني سفارة جديدة في الرياض وقنصلية جديدة في الظهران بدأ العمل عليها؛ مشيرًا إلى أن ذلك يمثل استثمارات تزيد قيمتها على مليار دولار، إلى جانب القنصلية الأمريكية الجديدة التي تم افتتاحها أواخر العام الماضي في مدينة جدة.

يشار إلى أن السفارة الأمريكية الجديدة سيكون مقرها في الحي الدبلوماسي وستقوم شركة أمريكية مقرها ولاية كاليفورنيا بتصميم المبنى.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
08:35 AM

أمريكا.. بناء سفارة جديدة في الرياض وقنصلية بالظهران

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خالد علي - جدة
0
3,537

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن بناء سفارة جديدة في العاصمة السعودية الرياض على مساحة 26 فدانًا.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو: إن الولايات المتحدة ستبني سفارة جديدة في الرياض وقنصلية جديدة في الظهران بدأ العمل عليها؛ مشيرًا إلى أن ذلك يمثل استثمارات تزيد قيمتها على مليار دولار، إلى جانب القنصلية الأمريكية الجديدة التي تم افتتاحها أواخر العام الماضي في مدينة جدة.

يشار إلى أن السفارة الأمريكية الجديدة سيكون مقرها في الحي الدبلوماسي وستقوم شركة أمريكية مقرها ولاية كاليفورنيا بتصميم المبنى.

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