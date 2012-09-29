وسيُجرى التصويت في يونيو (حزيران) عام 2021.

وأضافت أن الإمارات سبق أن شغلت مقعداً في مجلس الأمن في عامي 1986 و1987.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن ستركز على جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام.

أعلنت الإمارات اليوم (الثلاثاء) ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.

الإمارات تترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-29 أعلنت الإمارات اليوم (الثلاثاء) ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن ستركز على جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام. وأضافت أن الإمارات سبق أن شغلت مقعداً في مجلس الأمن في عامي 1986 و1987. وسيُجرى التصويت في يونيو (حزيران) عام 2021.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 09:01 PM

الإمارات تترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التصويت في يونيو 2021





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أعلنت الإمارات اليوم (الثلاثاء) ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن ستركز على جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام.

وأضافت أن الإمارات سبق أن شغلت مقعداً في مجلس الأمن في عامي 1986 و1987.

وسيُجرى التصويت في يونيو (حزيران) عام 2021.