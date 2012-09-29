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الإمارات تترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن

التصويت في يونيو 2021

أعلنت الإمارات اليوم (الثلاثاء) ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن ستركز على جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام.

وأضافت أن الإمارات سبق أن شغلت مقعداً في مجلس الأمن في عامي 1986 و1987.

وسيُجرى التصويت في يونيو (حزيران) عام 2021.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الإمارات تترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن
سبق

أعلنت الإمارات اليوم (الثلاثاء) ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن ستركز على جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام.

وأضافت أن الإمارات سبق أن شغلت مقعداً في مجلس الأمن في عامي 1986 و1987.

وسيُجرى التصويت في يونيو (حزيران) عام 2021.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
09:01 PM

الإمارات تترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن

التصويت في يونيو 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإمارات اليوم (الثلاثاء) ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن ستركز على جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام.

وأضافت أن الإمارات سبق أن شغلت مقعداً في مجلس الأمن في عامي 1986 و1987.

وسيُجرى التصويت في يونيو (حزيران) عام 2021.

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