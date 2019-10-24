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أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لتأمين 225 كاميرا لمراقبة أنفاق مكة

يستفاد منها في الجانب الأمني

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً لتأمين مستلزمات أجهزة المراقبة التلفزيونية ببعض الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في ذلك المجال بقيمة إجمالية بلغت 4.069.275 ريالاً، شاملة كافة تكاليف العقد بما في ذلك الرسوم والضرائب، وذلك لمدة 12 شهراً ميلادياً من تاريخ توقيع العقد، وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.

ومن جانبه، أكد المتحدث الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمر قندي، لـ"سبق"، أنه يمكن الاستفادة من تلك الكاميرات في الجوانب الأمنية.

واشتمل عقد التأمين على توريد وتركيب (150) كاميرا ثابتة، و(40) كاميرا متحركة، و(35) كاميرا بانورامية، و(13) جهازاً لإدارة وتسجيل الفيديو، و(13) جهازاً للطاقة غير المنقطعة، و(50) جهازاً للربط الشبكي، و(13) جهازاً للتحكم بالمراقبة، و(13) جهازاً للربط اللاسلكي، و(50) شاشةً للمراقبة.

ويبلغ إجمالي عدد الأنفاق التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة 58 نفقاً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما تشرف الأمانة على تشغيل وصيانة جميع عناصر شبكة الأنفاق من خلال جهاز فني متخصص وكوادر من مهندسين ومشرفين وفنيين، حيث تشكّل شبكة الأنفاق عصباً رئيسياً في التنقلات المرورية والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسية والدائرية، وتسهم بشكل كبير في انسيابية الحركة المرورية والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تحدث خلال أيام المواسم التي تستقبل فيها أم القرى أعداداً كبيرة من الزوار والمعتمرين.

أمانة العاصمة المقدسة أنفاق مكة المكرمة أنفاق المشاعر المقدسة كاميرات مراقبة مكة المكرمة المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لتأمين 225 كاميرا لمراقبة أنفاق مكة
سبق

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً لتأمين مستلزمات أجهزة المراقبة التلفزيونية ببعض الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في ذلك المجال بقيمة إجمالية بلغت 4.069.275 ريالاً، شاملة كافة تكاليف العقد بما في ذلك الرسوم والضرائب، وذلك لمدة 12 شهراً ميلادياً من تاريخ توقيع العقد، وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.

ومن جانبه، أكد المتحدث الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمر قندي، لـ"سبق"، أنه يمكن الاستفادة من تلك الكاميرات في الجوانب الأمنية.

واشتمل عقد التأمين على توريد وتركيب (150) كاميرا ثابتة، و(40) كاميرا متحركة، و(35) كاميرا بانورامية، و(13) جهازاً لإدارة وتسجيل الفيديو، و(13) جهازاً للطاقة غير المنقطعة، و(50) جهازاً للربط الشبكي، و(13) جهازاً للتحكم بالمراقبة، و(13) جهازاً للربط اللاسلكي، و(50) شاشةً للمراقبة.

ويبلغ إجمالي عدد الأنفاق التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة 58 نفقاً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما تشرف الأمانة على تشغيل وصيانة جميع عناصر شبكة الأنفاق من خلال جهاز فني متخصص وكوادر من مهندسين ومشرفين وفنيين، حيث تشكّل شبكة الأنفاق عصباً رئيسياً في التنقلات المرورية والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسية والدائرية، وتسهم بشكل كبير في انسيابية الحركة المرورية والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تحدث خلال أيام المواسم التي تستقبل فيها أم القرى أعداداً كبيرة من الزوار والمعتمرين.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
09:19 PM

أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لتأمين 225 كاميرا لمراقبة أنفاق مكة

يستفاد منها في الجانب الأمني

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً لتأمين مستلزمات أجهزة المراقبة التلفزيونية ببعض الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في ذلك المجال بقيمة إجمالية بلغت 4.069.275 ريالاً، شاملة كافة تكاليف العقد بما في ذلك الرسوم والضرائب، وذلك لمدة 12 شهراً ميلادياً من تاريخ توقيع العقد، وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.

ومن جانبه، أكد المتحدث الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمر قندي، لـ"سبق"، أنه يمكن الاستفادة من تلك الكاميرات في الجوانب الأمنية.

واشتمل عقد التأمين على توريد وتركيب (150) كاميرا ثابتة، و(40) كاميرا متحركة، و(35) كاميرا بانورامية، و(13) جهازاً لإدارة وتسجيل الفيديو، و(13) جهازاً للطاقة غير المنقطعة، و(50) جهازاً للربط الشبكي، و(13) جهازاً للتحكم بالمراقبة، و(13) جهازاً للربط اللاسلكي، و(50) شاشةً للمراقبة.

ويبلغ إجمالي عدد الأنفاق التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة 58 نفقاً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما تشرف الأمانة على تشغيل وصيانة جميع عناصر شبكة الأنفاق من خلال جهاز فني متخصص وكوادر من مهندسين ومشرفين وفنيين، حيث تشكّل شبكة الأنفاق عصباً رئيسياً في التنقلات المرورية والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسية والدائرية، وتسهم بشكل كبير في انسيابية الحركة المرورية والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تحدث خلال أيام المواسم التي تستقبل فيها أم القرى أعداداً كبيرة من الزوار والمعتمرين.

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