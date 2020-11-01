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إنقاذ حياة طفل يعاني من عيب خلقي في مستشفى الولادة والأطفال بنجران

كان لديه التفاف في المعدة ونقص في السوائل وحموضة شديدة في الدم

تمكّن - بتوفيق الله- , أطباء جراحة الأطفال والعناية المركزة والتخدير في مستشفى الولادة والأطفال في منطقة نجران من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 11 شهرًا يعاني من عيب خلقي في المعدة وانتفاخ شديد في البطن، حيث تم استقبال الطفل في الطوارئ وهو في حالة حرجة، وقد تبين بعد اتخاذ الإجراءات الطبية وإجراء الفحوصات الإشعاعية المخبرية اللازمة وجود التفاف في المعده ونقص في السوائل وحموضة شديدة في الدم مع نقص التروية في الدم تسبب في وجود فتحة كبيرة في المعدة.
وأوضحت صحة نجران أنه تم إدخال الطفل إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، وبعد ثلاث ساعات قرر الكادر الطبي إجراء عملية طارئة "إنقاذ حياة", نجح من خلالها الأطباء من إغلاق جدار المعدة كمرحلة أولى، وذلك نظراً لسوء حالة الطفل العامة, وبعد 4 أيام تم استئصال كامل المعدة ووصل المريء مع الأمعاء في تدخل جراحي متقدم.
وأبانت صحة نجران أن الطفل حظي بالرعاية الصحية اللازمة في الأقسام الدخلية واستقرت حالته وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

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إنقاذ حياة طفل يعاني من عيب خلقي في مستشفى الولادة والأطفال بنجران
سبق

تمكّن - بتوفيق الله- , أطباء جراحة الأطفال والعناية المركزة والتخدير في مستشفى الولادة والأطفال في منطقة نجران من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 11 شهرًا يعاني من عيب خلقي في المعدة وانتفاخ شديد في البطن، حيث تم استقبال الطفل في الطوارئ وهو في حالة حرجة، وقد تبين بعد اتخاذ الإجراءات الطبية وإجراء الفحوصات الإشعاعية المخبرية اللازمة وجود التفاف في المعده ونقص في السوائل وحموضة شديدة في الدم مع نقص التروية في الدم تسبب في وجود فتحة كبيرة في المعدة.
وأوضحت صحة نجران أنه تم إدخال الطفل إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، وبعد ثلاث ساعات قرر الكادر الطبي إجراء عملية طارئة "إنقاذ حياة", نجح من خلالها الأطباء من إغلاق جدار المعدة كمرحلة أولى، وذلك نظراً لسوء حالة الطفل العامة, وبعد 4 أيام تم استئصال كامل المعدة ووصل المريء مع الأمعاء في تدخل جراحي متقدم.
وأبانت صحة نجران أن الطفل حظي بالرعاية الصحية اللازمة في الأقسام الدخلية واستقرت حالته وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
03:10 PM

إنقاذ حياة طفل يعاني من عيب خلقي في مستشفى الولادة والأطفال بنجران

كان لديه التفاف في المعدة ونقص في السوائل وحموضة شديدة في الدم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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تمكّن - بتوفيق الله- , أطباء جراحة الأطفال والعناية المركزة والتخدير في مستشفى الولادة والأطفال في منطقة نجران من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 11 شهرًا يعاني من عيب خلقي في المعدة وانتفاخ شديد في البطن، حيث تم استقبال الطفل في الطوارئ وهو في حالة حرجة، وقد تبين بعد اتخاذ الإجراءات الطبية وإجراء الفحوصات الإشعاعية المخبرية اللازمة وجود التفاف في المعده ونقص في السوائل وحموضة شديدة في الدم مع نقص التروية في الدم تسبب في وجود فتحة كبيرة في المعدة.
وأوضحت صحة نجران أنه تم إدخال الطفل إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، وبعد ثلاث ساعات قرر الكادر الطبي إجراء عملية طارئة "إنقاذ حياة", نجح من خلالها الأطباء من إغلاق جدار المعدة كمرحلة أولى، وذلك نظراً لسوء حالة الطفل العامة, وبعد 4 أيام تم استئصال كامل المعدة ووصل المريء مع الأمعاء في تدخل جراحي متقدم.
وأبانت صحة نجران أن الطفل حظي بالرعاية الصحية اللازمة في الأقسام الدخلية واستقرت حالته وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

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