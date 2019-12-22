النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بامحرمه" يزور معهد الإدارة ويناقش التعاون المشترك في التنمية الإدارية

مندوب جيبوتي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي

استقبل مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي ضياء الدين سعيد بامحرمه؛ حيث اطلع السفير "بامحرمه" على مختلف نشاطات المعهد في مجالات التدريب، والبحوث، والاستشارات، والتوثيق الإداري.

وعقد اجتماع بين الطرفين تم خلاله مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التنمية الإدارية.

حضر الاستقبال نائب المدير العام للتقنية والمعلومات الدكتور عبدالعزيز القصير، ونائب المدير العام للتدريب الدكتور بدر الحربي، ونائب المدير العام للبحوث والاستشارات الدكتور عبدالرحمن العريفي، ومدير عام الاستشارات سعد الشمراني.

الجدير بالذكر أن السفير "بامحرمه" هو سفير فوق العادة، والمفوض لجمهورية جيبوتي لدى المملكة، ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة، وكان يرافقه مستشار السفارة زكريا حسين.

منظمة التعاون الإسلامي معهد الإدارة العامة التنمية الإدارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بامحرمه" يزور معهد الإدارة ويناقش التعاون المشترك في التنمية الإدارية
سبق

استقبل مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي ضياء الدين سعيد بامحرمه؛ حيث اطلع السفير "بامحرمه" على مختلف نشاطات المعهد في مجالات التدريب، والبحوث، والاستشارات، والتوثيق الإداري.

وعقد اجتماع بين الطرفين تم خلاله مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التنمية الإدارية.

حضر الاستقبال نائب المدير العام للتقنية والمعلومات الدكتور عبدالعزيز القصير، ونائب المدير العام للتدريب الدكتور بدر الحربي، ونائب المدير العام للبحوث والاستشارات الدكتور عبدالرحمن العريفي، ومدير عام الاستشارات سعد الشمراني.

الجدير بالذكر أن السفير "بامحرمه" هو سفير فوق العادة، والمفوض لجمهورية جيبوتي لدى المملكة، ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة، وكان يرافقه مستشار السفارة زكريا حسين.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
11:55 AM

"بامحرمه" يزور معهد الإدارة ويناقش التعاون المشترك في التنمية الإدارية

مندوب جيبوتي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
264

استقبل مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي ضياء الدين سعيد بامحرمه؛ حيث اطلع السفير "بامحرمه" على مختلف نشاطات المعهد في مجالات التدريب، والبحوث، والاستشارات، والتوثيق الإداري.

وعقد اجتماع بين الطرفين تم خلاله مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التنمية الإدارية.

حضر الاستقبال نائب المدير العام للتقنية والمعلومات الدكتور عبدالعزيز القصير، ونائب المدير العام للتدريب الدكتور بدر الحربي، ونائب المدير العام للبحوث والاستشارات الدكتور عبدالرحمن العريفي، ومدير عام الاستشارات سعد الشمراني.

الجدير بالذكر أن السفير "بامحرمه" هو سفير فوق العادة، والمفوض لجمهورية جيبوتي لدى المملكة، ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة، وكان يرافقه مستشار السفارة زكريا حسين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,586
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,379
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,760
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,220

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة