بالصور.. أمانة الطائف تستعدّ ليوم الوطن بفعاليات متنوّعة ومسيرة التوحيد

٦ آلاف علم وأكثر من ٧ آلاف لوحة تتضمّن عبارات وطنية

نفذت أمانة محافظة الطائف خلال الأيام الماضية، تركيب ٦ آلاف علم، وأكثر من ٧ آلاف لوحة تتضمّن عبارات وطنية وتتضمّن هوية اليوم الوطني، وتزيين الأعمدة بأشرطة LED المضيئة باللون الأخضر، وتركيب 1200 مجسم مضيء، وإضاءة واجهات المباني البلدية باللون الأخضر "مبنى الأمانة الجديد، مبنى الأمانة الحالي، ومباني البلديات الفرعية".

وأكملت أمانة الطائف استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني للمملكة 91؛ حيث سيتم تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات الاحتفالية الوطنية، وسيتم تنظيم مسيرة تحكي مرحلة توحيد المملكة على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وبناء هذا الكيان العظيم.

وقامت الأمانة بتركيب الأعلام وإضاءة المباني البلدية باللون الأخضر، وتزيين أعمدة الإنارة بالساحات والميادين والشوارع الرئيسة، وراعت إبراز معالم الاحتفال بمداخل ومخارج المدينة، ونشر الرسائل والعبارات الوطنية عبر الشاشات والمجسمات المضيئة واللوحات الدعائية.

وأوضحت الأمانة أنه وبتوجيه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، ستتم إقامة فعاليات متجددة احتفاء باليوم الوطني، وتحمل في طياتها الكثير من المعاني لترسيخ الانتماء وتعزز الفخر والحب للوطن، وتحكي قصة توحيد المملكة على يد الملك المؤسس في مسيرة كفاح طويلة، وسيكون هناك عروض بالضوء والصوت والصورة ستنفذها فرق متخصصة، وستقوم شاشات محمولة على مركبات متنقلة تجوب شوارع الطائف ببثّ الرسائل الوطنية مصحوبة بالأهازيج الوطنية.

وتنطلق المسيرة من ميدان المئوية حاملةً شعلة الانطلاق لتتوقف في جدارية الملوك؛ حيث تقام عروض فلكلورية وشعبية تختتم بالعرضة السعودية، ومن ثم تستمرّ المسيرة لتنتقل إلى شارع الخمسين؛ حيث ستقام عروض الضوء وفعاليات مصاحبة مرورًا بشارع الحدائق لتختم رحلتها بمنتزه الردف، وأشارت الأمانة إلى أن كافة الفعاليات سيتم نقلها ببثٍّ مباشر عبر شاشات كبيرة موزعة بالشوارع الرئيسة.

وضمن فعاليات اليوم الوطني 91 يفتتح محافظ الطائف المكلف ناصر السبيعي، بحضور أمين الطائف؛ حديقة السنابل بالسيل الصغير التي سيقام بها فعاليات ترفيهية وتثقيفية متنوعة، وبدورها تحتضن منتزهات الطائف فعاليات مستمرة؛ منها عروض للنافورة التفاعلية بالردف، ومشاركة الأسر المنتجة بإنتاجها المميز، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي بمنتزه الملك عبدالله، وفعاليات ترفيهية بمنتزه الفيصلية، ومسيرة الخيول العربية الأصلية "هي لنا دار"، وهناك فعاليات مشتركة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.

وضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني وبرامج أمانة الطائف للمشاركة المجتمعية، دشّن أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، الركن التعريفي لمبادرة "توحيد ووحدة لليوم الوطني 91 تحت شعار "مدارسنا خضراء"" التي تنفذها مؤسسة العنود الخيرية ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقيم ومدارس الأندلس الأهلية، كما شارك في فعالية التبرع بالدم "قطرة من دمك تعني حياة" إحدى فعاليات اليوم الوطني السعودي 91 المشتركة بالتعاون مع صحة الطائف - مختبرات بنك الدم.

ونفذت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية فعاليات تختصّ بعمالة النظافة بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بالطائف، تستهدف عمال النظافة المتميزين، بمسمى مبادرة 91 عامًا للتعريف بثقافة وهوية المملكة لتجسد روح الأخوة بين الجميع، وشكل عمال النظافة في ختام المبادرة الرقم 91 لذكرى اليوم الوطني السعودي.