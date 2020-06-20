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فلسطين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 903 حالات

سجّلت الصحة الفلسطينية، اليوم، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتَي الخليل ونابلس.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان لها: من بين الإصابات الجديدة 26 إصابة في مدينة الخليل، و5 في يطا، وإصابة واحدة في السموع، إضافة إلى إصابة في نابلس.

وأضافت: ترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 903 إصابات؛ بينها 306 إصابات نشطة.

فيروس كورونا الجديد

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فلسطين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت الصحة الفلسطينية، اليوم، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتَي الخليل ونابلس.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان لها: من بين الإصابات الجديدة 26 إصابة في مدينة الخليل، و5 في يطا، وإصابة واحدة في السموع، إضافة إلى إصابة في نابلس.

وأضافت: ترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 903 إصابات؛ بينها 306 إصابات نشطة.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
12:40 PM

فلسطين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 903 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الصحة الفلسطينية، اليوم، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتَي الخليل ونابلس.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان لها: من بين الإصابات الجديدة 26 إصابة في مدينة الخليل، و5 في يطا، وإصابة واحدة في السموع، إضافة إلى إصابة في نابلس.

وأضافت: ترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 903 إصابات؛ بينها 306 إصابات نشطة.

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