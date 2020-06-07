"أمير الجوف" يلتقي مدير الدفاع المدني بمناسبة ترقيته لرتبة لواء

الْتقى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مؤخرًا عبر الاتصال المرئي، مديرَ الدفاع المدني بالمنطقة اللواء فلاح بن محمد القحطاني، بمناسبة ترقيته لرتبة لواء.

وهنّأ الأمير فيصل، اللواء القحطاني على الثقة الملكية الكريمة؛ متمنيًا له التوفيق، كما استعرض معه الجهود التي قامت بها إدارات الدفاع المدني بالمنطقة، ومساهمتها في مكافحة جائحة كورونا؛ منوهًا بتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

من جهته، أعرب اللواء القحطاني عن شكره للأمير فيصل بن نواف لدعمه لأعمال الدفاع المدني وتشجيعه الدائم لمنسوبيه.