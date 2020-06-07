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الدولي العراقي "مهند علي": إدارة "الهلال" فاوضتني.. وأتمنّى خوض التجربة

كشف اللاعب الدولي العراقي مهند علي، عن تلقّيه عرضًا من قبل إدارة الهلال للعب في صفوف الفريق، معتبرًا أن اللعب للهلال شرف كبير، وأنه يتمنى خوض التجربة.

ونقل الإعلامي العراقي علي نوري، تصريحاتٍ للاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ حيث قال: "إدارة الهلال فاوضتني، وإعارتي مع بورتيمونينسي البرتغالي ستنتهي الشهر المقبل وسأعود لفريق الدحيل القطري".

وأضاف مهند: "تجربتي في الدوري البرتغالي مميزة للغاية، استفدت كثيرًا من اللعب في الأجواء الأوروبية، رغم مشاركتي في 3 مباريات فقط، لكن الفائدة الفنية كانت كبيرة للغاية، لديّ عروض عديدة وسأجلس مع إدارة الدحيل لاختيار العرض الأفضل من بينها".

وعن عرض الهلال قال: "المفاوضات كانت جادة من قبل إدارة الأزرق، واللعب مع هذا النادي هو شرف كبير لكل لاعب، وإذا جرت المفاوضات بين إدارتي الدحيل والهلال بشأن انتقالي فسأرحب باللعب معه؛ كونه يمتلك سمعة مميزة عربيًّا وآسيويًّا".

وتابع: ”سأعود إلى قطر الشهر المقبل؛ إذ ستنتهي إعارتي إلى نادي بورتيمونينسي البرتغالي، أنا مرتبط مع الدحيل بعقد لخمسة مواسم، سأجلس مع إدارة النادي للتباحث بشأن تحديد وجهتي القادمة“.

وعن الأنباء التي ربطته باللعب مع بوكاجونيورز الأرجنتيني؛ قال: "لم يصلني أي عرض من هذا النادي، الأنباء التي أشارت إلى وجود مفاوضات معه غير صحيحة وأنفيها نفيًا قاطعًا، العروض التي تلقّيتها كانت من الهلال السعودي والعربي والسيلية والوكرة في قطر، وعرض من الكويت الكويتي".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الدولي العراقي "مهند علي": إدارة "الهلال" فاوضتني.. وأتمنّى خوض التجربة
سبق

كشف اللاعب الدولي العراقي مهند علي، عن تلقّيه عرضًا من قبل إدارة الهلال للعب في صفوف الفريق، معتبرًا أن اللعب للهلال شرف كبير، وأنه يتمنى خوض التجربة.

ونقل الإعلامي العراقي علي نوري، تصريحاتٍ للاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ حيث قال: "إدارة الهلال فاوضتني، وإعارتي مع بورتيمونينسي البرتغالي ستنتهي الشهر المقبل وسأعود لفريق الدحيل القطري".

وأضاف مهند: "تجربتي في الدوري البرتغالي مميزة للغاية، استفدت كثيرًا من اللعب في الأجواء الأوروبية، رغم مشاركتي في 3 مباريات فقط، لكن الفائدة الفنية كانت كبيرة للغاية، لديّ عروض عديدة وسأجلس مع إدارة الدحيل لاختيار العرض الأفضل من بينها".

وعن عرض الهلال قال: "المفاوضات كانت جادة من قبل إدارة الأزرق، واللعب مع هذا النادي هو شرف كبير لكل لاعب، وإذا جرت المفاوضات بين إدارتي الدحيل والهلال بشأن انتقالي فسأرحب باللعب معه؛ كونه يمتلك سمعة مميزة عربيًّا وآسيويًّا".

وتابع: ”سأعود إلى قطر الشهر المقبل؛ إذ ستنتهي إعارتي إلى نادي بورتيمونينسي البرتغالي، أنا مرتبط مع الدحيل بعقد لخمسة مواسم، سأجلس مع إدارة النادي للتباحث بشأن تحديد وجهتي القادمة“.

وعن الأنباء التي ربطته باللعب مع بوكاجونيورز الأرجنتيني؛ قال: "لم يصلني أي عرض من هذا النادي، الأنباء التي أشارت إلى وجود مفاوضات معه غير صحيحة وأنفيها نفيًا قاطعًا، العروض التي تلقّيتها كانت من الهلال السعودي والعربي والسيلية والوكرة في قطر، وعرض من الكويت الكويتي".

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
09:28 PM

الدولي العراقي "مهند علي": إدارة "الهلال" فاوضتني.. وأتمنّى خوض التجربة

A A A
محمد السيّد - الرياض
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2,965

كشف اللاعب الدولي العراقي مهند علي، عن تلقّيه عرضًا من قبل إدارة الهلال للعب في صفوف الفريق، معتبرًا أن اللعب للهلال شرف كبير، وأنه يتمنى خوض التجربة.

ونقل الإعلامي العراقي علي نوري، تصريحاتٍ للاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ حيث قال: "إدارة الهلال فاوضتني، وإعارتي مع بورتيمونينسي البرتغالي ستنتهي الشهر المقبل وسأعود لفريق الدحيل القطري".

وأضاف مهند: "تجربتي في الدوري البرتغالي مميزة للغاية، استفدت كثيرًا من اللعب في الأجواء الأوروبية، رغم مشاركتي في 3 مباريات فقط، لكن الفائدة الفنية كانت كبيرة للغاية، لديّ عروض عديدة وسأجلس مع إدارة الدحيل لاختيار العرض الأفضل من بينها".

وعن عرض الهلال قال: "المفاوضات كانت جادة من قبل إدارة الأزرق، واللعب مع هذا النادي هو شرف كبير لكل لاعب، وإذا جرت المفاوضات بين إدارتي الدحيل والهلال بشأن انتقالي فسأرحب باللعب معه؛ كونه يمتلك سمعة مميزة عربيًّا وآسيويًّا".

وتابع: ”سأعود إلى قطر الشهر المقبل؛ إذ ستنتهي إعارتي إلى نادي بورتيمونينسي البرتغالي، أنا مرتبط مع الدحيل بعقد لخمسة مواسم، سأجلس مع إدارة النادي للتباحث بشأن تحديد وجهتي القادمة“.

وعن الأنباء التي ربطته باللعب مع بوكاجونيورز الأرجنتيني؛ قال: "لم يصلني أي عرض من هذا النادي، الأنباء التي أشارت إلى وجود مفاوضات معه غير صحيحة وأنفيها نفيًا قاطعًا، العروض التي تلقّيتها كانت من الهلال السعودي والعربي والسيلية والوكرة في قطر، وعرض من الكويت الكويتي".

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