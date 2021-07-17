النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لليوم السابع في معسكر بلغاريا.. النصر في صالة الحديد.. وغدًا إجازة

لليوم السابع على التوالي يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم السبت تدريباته خلال معسكره الخارجي، وتحديدًا في بلغاريا.

وبدأ الأصفر الحصة التدريبية الصباحية بتمارين لياقية جماعية، بعد ذلك تم تقسيم الفريق لمجموعتين، تتبادلان الأدوار بتمارين لياقية ومناورات على ثلث الملعب.

وفي الحصة المسائية قسّم فيها المدرب اللاعبين إلى مجموعتين، وأجرى لهما تدريبات في صالة الحديد.

ونظير الجهد البدني الكبير الذي بذله اللاعبون خلال هذا الأسبوع منح المدرب "مانو" اللاعبين راحة يوم غد.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لليوم السابع في معسكر بلغاريا.. النصر في صالة الحديد.. وغدًا إجازة
سبق

لليوم السابع على التوالي يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم السبت تدريباته خلال معسكره الخارجي، وتحديدًا في بلغاريا.

وبدأ الأصفر الحصة التدريبية الصباحية بتمارين لياقية جماعية، بعد ذلك تم تقسيم الفريق لمجموعتين، تتبادلان الأدوار بتمارين لياقية ومناورات على ثلث الملعب.

وفي الحصة المسائية قسّم فيها المدرب اللاعبين إلى مجموعتين، وأجرى لهما تدريبات في صالة الحديد.

ونظير الجهد البدني الكبير الذي بذله اللاعبون خلال هذا الأسبوع منح المدرب "مانو" اللاعبين راحة يوم غد.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
09:54 PM

لليوم السابع في معسكر بلغاريا.. النصر في صالة الحديد.. وغدًا إجازة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,766

لليوم السابع على التوالي يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم السبت تدريباته خلال معسكره الخارجي، وتحديدًا في بلغاريا.

وبدأ الأصفر الحصة التدريبية الصباحية بتمارين لياقية جماعية، بعد ذلك تم تقسيم الفريق لمجموعتين، تتبادلان الأدوار بتمارين لياقية ومناورات على ثلث الملعب.

وفي الحصة المسائية قسّم فيها المدرب اللاعبين إلى مجموعتين، وأجرى لهما تدريبات في صالة الحديد.

ونظير الجهد البدني الكبير الذي بذله اللاعبون خلال هذا الأسبوع منح المدرب "مانو" اللاعبين راحة يوم غد.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,959
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,077
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,418
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,876

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة