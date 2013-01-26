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فيديو صادم.. صراخ وإغماء فتيات في واقعة تحرش بمصر

لحظة ترهيبهن بكلب شرس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو صادم لتحرش شباب بفتاتين في إحدى شوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وحسب موقع "الحرة"، أظهر مقطع الفيديو الشباب وهم يرهبون بعض البنات وهن يسرن في الشارع باستخدام كلب، وأصيبت الفتيات برعب شديد، حتى تعرضت إحداهن للإغماء. كما أظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يشاهدون ما حدث وهم يضحكون دون أي محاولة لإنقاذ الفتاتين.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة بالتحقيق في هذه الجريمة والقبض على الجناة ومحاكمتهم بتهمة التحرش وترويع المارين في الشوارع.

وقالت صفحة صوت نسوي على موقع فيسبوك: "الفيديو قاسي جدًا وصعب أوي يتشاف وكمية الضحك والكلام بيعبر عن انتصارهم في المقطع وإن الناس واقفة تتفرج ومفيش حد راضي يساعد، دي (تصرفات) مخيفة لأبعد حد وكفيلة متخليش بنت تنزل الشارع من الخوف".

وطالبت الصفحة البنات اللاتي تعرضن لهذه الجريمة بالتواصل معها، للتقدم ببلاغ إلى النيابة ضد هؤلاء الشباب.

وسبق للنائب العام المصري أن أمر بالتحقيق في مخالفات قانونية وحوادث تحرش جنسي فور انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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فيديو صادم.. صراخ وإغماء فتيات في واقعة تحرش بمصر
سبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو صادم لتحرش شباب بفتاتين في إحدى شوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وحسب موقع "الحرة"، أظهر مقطع الفيديو الشباب وهم يرهبون بعض البنات وهن يسرن في الشارع باستخدام كلب، وأصيبت الفتيات برعب شديد، حتى تعرضت إحداهن للإغماء. كما أظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يشاهدون ما حدث وهم يضحكون دون أي محاولة لإنقاذ الفتاتين.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة بالتحقيق في هذه الجريمة والقبض على الجناة ومحاكمتهم بتهمة التحرش وترويع المارين في الشوارع.

وقالت صفحة صوت نسوي على موقع فيسبوك: "الفيديو قاسي جدًا وصعب أوي يتشاف وكمية الضحك والكلام بيعبر عن انتصارهم في المقطع وإن الناس واقفة تتفرج ومفيش حد راضي يساعد، دي (تصرفات) مخيفة لأبعد حد وكفيلة متخليش بنت تنزل الشارع من الخوف".

وطالبت الصفحة البنات اللاتي تعرضن لهذه الجريمة بالتواصل معها، للتقدم ببلاغ إلى النيابة ضد هؤلاء الشباب.

وسبق للنائب العام المصري أن أمر بالتحقيق في مخالفات قانونية وحوادث تحرش جنسي فور انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
05:04 PM

فيديو صادم.. صراخ وإغماء فتيات في واقعة تحرش بمصر

لحظة ترهيبهن بكلب شرس

A A A
أيمن حسن - الرياض
16
9,388

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو صادم لتحرش شباب بفتاتين في إحدى شوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وحسب موقع "الحرة"، أظهر مقطع الفيديو الشباب وهم يرهبون بعض البنات وهن يسرن في الشارع باستخدام كلب، وأصيبت الفتيات برعب شديد، حتى تعرضت إحداهن للإغماء. كما أظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يشاهدون ما حدث وهم يضحكون دون أي محاولة لإنقاذ الفتاتين.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة بالتحقيق في هذه الجريمة والقبض على الجناة ومحاكمتهم بتهمة التحرش وترويع المارين في الشوارع.

وقالت صفحة صوت نسوي على موقع فيسبوك: "الفيديو قاسي جدًا وصعب أوي يتشاف وكمية الضحك والكلام بيعبر عن انتصارهم في المقطع وإن الناس واقفة تتفرج ومفيش حد راضي يساعد، دي (تصرفات) مخيفة لأبعد حد وكفيلة متخليش بنت تنزل الشارع من الخوف".

وطالبت الصفحة البنات اللاتي تعرضن لهذه الجريمة بالتواصل معها، للتقدم ببلاغ إلى النيابة ضد هؤلاء الشباب.

وسبق للنائب العام المصري أن أمر بالتحقيق في مخالفات قانونية وحوادث تحرش جنسي فور انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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