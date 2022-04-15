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في إعلان "الصحة".. تسجيل 174 إصابة بكورونا في الدمام والهفوف والقطيف

ضمن 493 حالة تم تسجيلها في المملكة

سجلت محافظات المنطقة الشرقية حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وظهرت إحصائيات وزارة الصحة التي أعلنتها اليوم تسجيل مدينة الدمام 84 حالة، والهفوف 86 حالة، والجبيل 6 حالات، والقطيف 4 حالات، ورأس تنورة حالتين، والخبر حالة، ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا بمدينة الدمام إلى 343 حالة، والهفوف إلى 167 حالة، والقطيف 193 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات وباء كوفيد-19 بالمملكة.

كما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية محمد عبدالعالي، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 79 حالة، مشدداً على أهمية الاستمرار بممارسة التباعد الاجتماعي، وكذلك ممارسة أسلوب الحياة الصحي للوقاية من الفيروس المستجد.

وقال: إن "80% من الحالات تكون الأعراض لديهم بسيطة ولا تحتاج إلى العناية الفائقة، إلا أنه قال إن حوالي 5 إلى 10% من الحالات قد تتدهور بشكل كبير، وإذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب فقد تتدهور بعض هذه الحالات وتصل إلى حد الوفاة".

وأضاف: أن "معظم حالات كورونا المرصودة مؤخرًا كانت في مناطق اكتظاظ عمالي".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في إعلان "الصحة".. تسجيل 174 إصابة بكورونا في الدمام والهفوف والقطيف
سبق

سجلت محافظات المنطقة الشرقية حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وظهرت إحصائيات وزارة الصحة التي أعلنتها اليوم تسجيل مدينة الدمام 84 حالة، والهفوف 86 حالة، والجبيل 6 حالات، والقطيف 4 حالات، ورأس تنورة حالتين، والخبر حالة، ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا بمدينة الدمام إلى 343 حالة، والهفوف إلى 167 حالة، والقطيف 193 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات وباء كوفيد-19 بالمملكة.

كما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية محمد عبدالعالي، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 79 حالة، مشدداً على أهمية الاستمرار بممارسة التباعد الاجتماعي، وكذلك ممارسة أسلوب الحياة الصحي للوقاية من الفيروس المستجد.

وقال: إن "80% من الحالات تكون الأعراض لديهم بسيطة ولا تحتاج إلى العناية الفائقة، إلا أنه قال إن حوالي 5 إلى 10% من الحالات قد تتدهور بشكل كبير، وإذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب فقد تتدهور بعض هذه الحالات وتصل إلى حد الوفاة".

وأضاف: أن "معظم حالات كورونا المرصودة مؤخرًا كانت في مناطق اكتظاظ عمالي".

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
05:44 PM

في إعلان "الصحة".. تسجيل 174 إصابة بكورونا في الدمام والهفوف والقطيف

ضمن 493 حالة تم تسجيلها في المملكة

A A A
حامد العلي - الدمام
2
7,506

سجلت محافظات المنطقة الشرقية حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وظهرت إحصائيات وزارة الصحة التي أعلنتها اليوم تسجيل مدينة الدمام 84 حالة، والهفوف 86 حالة، والجبيل 6 حالات، والقطيف 4 حالات، ورأس تنورة حالتين، والخبر حالة، ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا بمدينة الدمام إلى 343 حالة، والهفوف إلى 167 حالة، والقطيف 193 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات وباء كوفيد-19 بالمملكة.

كما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية محمد عبدالعالي، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 79 حالة، مشدداً على أهمية الاستمرار بممارسة التباعد الاجتماعي، وكذلك ممارسة أسلوب الحياة الصحي للوقاية من الفيروس المستجد.

وقال: إن "80% من الحالات تكون الأعراض لديهم بسيطة ولا تحتاج إلى العناية الفائقة، إلا أنه قال إن حوالي 5 إلى 10% من الحالات قد تتدهور بشكل كبير، وإذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب فقد تتدهور بعض هذه الحالات وتصل إلى حد الوفاة".

وأضاف: أن "معظم حالات كورونا المرصودة مؤخرًا كانت في مناطق اكتظاظ عمالي".

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