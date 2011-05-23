النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ماذا قال الشيخ "ابن عثيمين" حول فتوى رفع الإقامة والصلاة عبر مكبرات الصوت؟

أشار إلى أنها قد تسبب أذية لبعض المرضى أو الأطفال خارج المسجد

‬في فتوى سابقة لم يفضل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن صالح العثيمين، رفع الإقامة والصلاة عبر مكبرات الصوت، وقال: "هل يصلي للناس في الخارج أو يصلي لأهل المسجد؟"، مستشهداً بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "لا يؤذين بعضكم بعضاً في القراءة".

وتفصيلاً، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "نحن نرى ألا تُرفع الصلاة من مكبرات الصوت؛ لما في ذلك من الأذية على المساجد القريبة من المسجد، بل وعلى أهل البيوت الذين يزعجهم هذا؛ لأنه قد يكون الإنسان مريضاً يريد أن ينام أو قد يكون عنده صبيان ينزعجون من الصوت".

وتساءل "ابن عثيمين": "ثم ما الفائدة من هذا؛ هل هو يصلي للناس اللي في الخارج؟ أو يصلي لأهل المسجد؟"، وأجاب: "هو يصلي لأهل المسجد"، مستشهداً بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات ليلة، ورآهم يصلون ويجهرون وقال لهم: "لا يؤذين بعضكم بعضاً في القراءة".

وقال "ابن عثيمين": "أما الإقامة فلا بأس على أن بعض الإخوة قال إنها بدعة؛ لأن الإقامة من مكبر الصوت من المنارة، كأنه أقام من المنارة، والإقامة للحاضرين، وأرى أن لا بأس من الإقامة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، يدل على أن الإقامة تُسمع من خارج المسجد، وأما أن تكون كل الصلاة فهذا لا شك أنه يؤذي الناس لا سيما في الصلاة الجهرية، وقد سمعنا من أمن على قراءة المسجد الذي بجواره، وسمعنا من ركع لما ركع المسجد الذي بجواره وكل هذا واضحٌ مسألته".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ماذا قال الشيخ "ابن عثيمين" حول فتوى رفع الإقامة والصلاة عبر مكبرات الصوت؟
سبق

‬في فتوى سابقة لم يفضل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن صالح العثيمين، رفع الإقامة والصلاة عبر مكبرات الصوت، وقال: "هل يصلي للناس في الخارج أو يصلي لأهل المسجد؟"، مستشهداً بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "لا يؤذين بعضكم بعضاً في القراءة".

وتفصيلاً، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "نحن نرى ألا تُرفع الصلاة من مكبرات الصوت؛ لما في ذلك من الأذية على المساجد القريبة من المسجد، بل وعلى أهل البيوت الذين يزعجهم هذا؛ لأنه قد يكون الإنسان مريضاً يريد أن ينام أو قد يكون عنده صبيان ينزعجون من الصوت".

وتساءل "ابن عثيمين": "ثم ما الفائدة من هذا؛ هل هو يصلي للناس اللي في الخارج؟ أو يصلي لأهل المسجد؟"، وأجاب: "هو يصلي لأهل المسجد"، مستشهداً بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات ليلة، ورآهم يصلون ويجهرون وقال لهم: "لا يؤذين بعضكم بعضاً في القراءة".

وقال "ابن عثيمين": "أما الإقامة فلا بأس على أن بعض الإخوة قال إنها بدعة؛ لأن الإقامة من مكبر الصوت من المنارة، كأنه أقام من المنارة، والإقامة للحاضرين، وأرى أن لا بأس من الإقامة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، يدل على أن الإقامة تُسمع من خارج المسجد، وأما أن تكون كل الصلاة فهذا لا شك أنه يؤذي الناس لا سيما في الصلاة الجهرية، وقد سمعنا من أمن على قراءة المسجد الذي بجواره، وسمعنا من ركع لما ركع المسجد الذي بجواره وكل هذا واضحٌ مسألته".

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
07:26 PM

ماذا قال الشيخ "ابن عثيمين" حول فتوى رفع الإقامة والصلاة عبر مكبرات الصوت؟

أشار إلى أنها قد تسبب أذية لبعض المرضى أو الأطفال خارج المسجد

A A A
مهنا التميمي - الرياض
19
15,610

‬في فتوى سابقة لم يفضل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن صالح العثيمين، رفع الإقامة والصلاة عبر مكبرات الصوت، وقال: "هل يصلي للناس في الخارج أو يصلي لأهل المسجد؟"، مستشهداً بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "لا يؤذين بعضكم بعضاً في القراءة".

وتفصيلاً، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "نحن نرى ألا تُرفع الصلاة من مكبرات الصوت؛ لما في ذلك من الأذية على المساجد القريبة من المسجد، بل وعلى أهل البيوت الذين يزعجهم هذا؛ لأنه قد يكون الإنسان مريضاً يريد أن ينام أو قد يكون عنده صبيان ينزعجون من الصوت".

وتساءل "ابن عثيمين": "ثم ما الفائدة من هذا؛ هل هو يصلي للناس اللي في الخارج؟ أو يصلي لأهل المسجد؟"، وأجاب: "هو يصلي لأهل المسجد"، مستشهداً بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات ليلة، ورآهم يصلون ويجهرون وقال لهم: "لا يؤذين بعضكم بعضاً في القراءة".

وقال "ابن عثيمين": "أما الإقامة فلا بأس على أن بعض الإخوة قال إنها بدعة؛ لأن الإقامة من مكبر الصوت من المنارة، كأنه أقام من المنارة، والإقامة للحاضرين، وأرى أن لا بأس من الإقامة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، يدل على أن الإقامة تُسمع من خارج المسجد، وأما أن تكون كل الصلاة فهذا لا شك أنه يؤذي الناس لا سيما في الصلاة الجهرية، وقد سمعنا من أمن على قراءة المسجد الذي بجواره، وسمعنا من ركع لما ركع المسجد الذي بجواره وكل هذا واضحٌ مسألته".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,988
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,684
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,482
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,247

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة