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بعد تعثر الوساطات.. المحكمة تعقد أولى الجلسات في قضية طفلة العارضة "رنا"

ممثل الأسرة والطبيبة حضرا الجلسة التي عُقدت عن بُعد بسبب استمرار "كورونا"

علمت "سبق" بأن محكمة الهيئة الطبية الشرعية بجازان عقدت مساء أمس الثلاثاء أولى الجلسات للنظر في قضية رضيعة العارضة "رنا"، التي اتهمت أسرتها مركزًا طبيًّا خاصًّا بالتسبب في وفاتها، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من الواقعة.

وبيّنت مصادر أن طرفَي القضية، ممثل الأسرة والطبيبة، حضرا الجلسة التي عُقدت عن بُعد بسبب استمرار جائحة "كورونا".

وكانت القضية قد بدأت فصولها قبل نحو عام ونصف العام حينما تقدمت الأسرة بشكوى رسمية لصحة جازان، تتهم فيها مركزًا طبيًّا خاصًّا بالعارضة بالتسبب في وفاة طفلتهم بعد ولادتها؛ إذ قال والدها وقتها لـ"سبق" إنها تعرضت للإهمال من قِبل الكادر الطبي بعد الولادة؛ ما تسبب في توقف نبضات القلب والتنفس.

وبيّن أنه فوجئ بطلب الطبيبة منه نقلها في سيارته الخاصة نظرًا لتعطل الإسعاف إلى المستشفى العام قبل أن تودع الحياة.

واعترفت صحة جازان حينها بأن المجمع غير معد لإجراء حالات الولادة، وأن المكان لم يكن مؤهلاً، وذلك بعد تشكيل لجنة للتحقيق في الإجراءات المتخذة مع الحالة، واتخاذ ما يلزم، وقامت كإجراء أولي بمنع الطبيبة من السفر لحين الانتهاء من القضية.

يُشار إلى أن الأسرة كانت قد رفضت جميع الوساطات للتنازل عن القضية وإغلاق الملف قبل وصوله للمحكمة.

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بعد تعثر الوساطات.. المحكمة تعقد أولى الجلسات في قضية طفلة العارضة "رنا"
سبق

علمت "سبق" بأن محكمة الهيئة الطبية الشرعية بجازان عقدت مساء أمس الثلاثاء أولى الجلسات للنظر في قضية رضيعة العارضة "رنا"، التي اتهمت أسرتها مركزًا طبيًّا خاصًّا بالتسبب في وفاتها، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من الواقعة.

وبيّنت مصادر أن طرفَي القضية، ممثل الأسرة والطبيبة، حضرا الجلسة التي عُقدت عن بُعد بسبب استمرار جائحة "كورونا".

وكانت القضية قد بدأت فصولها قبل نحو عام ونصف العام حينما تقدمت الأسرة بشكوى رسمية لصحة جازان، تتهم فيها مركزًا طبيًّا خاصًّا بالعارضة بالتسبب في وفاة طفلتهم بعد ولادتها؛ إذ قال والدها وقتها لـ"سبق" إنها تعرضت للإهمال من قِبل الكادر الطبي بعد الولادة؛ ما تسبب في توقف نبضات القلب والتنفس.

وبيّن أنه فوجئ بطلب الطبيبة منه نقلها في سيارته الخاصة نظرًا لتعطل الإسعاف إلى المستشفى العام قبل أن تودع الحياة.

واعترفت صحة جازان حينها بأن المجمع غير معد لإجراء حالات الولادة، وأن المكان لم يكن مؤهلاً، وذلك بعد تشكيل لجنة للتحقيق في الإجراءات المتخذة مع الحالة، واتخاذ ما يلزم، وقامت كإجراء أولي بمنع الطبيبة من السفر لحين الانتهاء من القضية.

يُشار إلى أن الأسرة كانت قد رفضت جميع الوساطات للتنازل عن القضية وإغلاق الملف قبل وصوله للمحكمة.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
12:28 AM

بعد تعثر الوساطات.. المحكمة تعقد أولى الجلسات في قضية طفلة العارضة "رنا"

ممثل الأسرة والطبيبة حضرا الجلسة التي عُقدت عن بُعد بسبب استمرار "كورونا"

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قاسم الخبراني - الرياض
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علمت "سبق" بأن محكمة الهيئة الطبية الشرعية بجازان عقدت مساء أمس الثلاثاء أولى الجلسات للنظر في قضية رضيعة العارضة "رنا"، التي اتهمت أسرتها مركزًا طبيًّا خاصًّا بالتسبب في وفاتها، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من الواقعة.

وبيّنت مصادر أن طرفَي القضية، ممثل الأسرة والطبيبة، حضرا الجلسة التي عُقدت عن بُعد بسبب استمرار جائحة "كورونا".

وكانت القضية قد بدأت فصولها قبل نحو عام ونصف العام حينما تقدمت الأسرة بشكوى رسمية لصحة جازان، تتهم فيها مركزًا طبيًّا خاصًّا بالعارضة بالتسبب في وفاة طفلتهم بعد ولادتها؛ إذ قال والدها وقتها لـ"سبق" إنها تعرضت للإهمال من قِبل الكادر الطبي بعد الولادة؛ ما تسبب في توقف نبضات القلب والتنفس.

وبيّن أنه فوجئ بطلب الطبيبة منه نقلها في سيارته الخاصة نظرًا لتعطل الإسعاف إلى المستشفى العام قبل أن تودع الحياة.

واعترفت صحة جازان حينها بأن المجمع غير معد لإجراء حالات الولادة، وأن المكان لم يكن مؤهلاً، وذلك بعد تشكيل لجنة للتحقيق في الإجراءات المتخذة مع الحالة، واتخاذ ما يلزم، وقامت كإجراء أولي بمنع الطبيبة من السفر لحين الانتهاء من القضية.

يُشار إلى أن الأسرة كانت قد رفضت جميع الوساطات للتنازل عن القضية وإغلاق الملف قبل وصوله للمحكمة.

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