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لاعب المنتخب السعودي العباس يحقق ذهبية العالم في التايكوندو

بعد تغلبه في المباراة النهائية للبطولة التي شارك فيها 20 دولة

حقق لاعب المنتخب السعودي ونادي الترجي للتايكوندو محمد العباس ذهبية بطولة العالم الشاطئية الثالثة للبومسي بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب العراقي في جمهورية مصر العربية بمشاركة ٣٠٠ لاعب، يمثلون ٢٠ دولة.

وفي البطولة ذاتها التي اختُتمت مساء اليوم حقق أبطال الأخضر برونزيتين عن طريق زهير أبو الرحى وعلي المدلي الحاصلَين على المركزَين الثالث والرابع.

وعلى صعيد منافسات الجماعي جاء الثلاثي في المركز الثالث.

يُذكر أن المدرب السعودي زهير أبو الرحى يشرف فنيًّا على المنتخب السعودي للبومسي.

المنتخب السعودي للتايكوندو الترجي محمد العباس بطولة العالم الشاطئية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب المنتخب السعودي العباس يحقق ذهبية العالم في التايكوندو
سبق

حقق لاعب المنتخب السعودي ونادي الترجي للتايكوندو محمد العباس ذهبية بطولة العالم الشاطئية الثالثة للبومسي بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب العراقي في جمهورية مصر العربية بمشاركة ٣٠٠ لاعب، يمثلون ٢٠ دولة.

وفي البطولة ذاتها التي اختُتمت مساء اليوم حقق أبطال الأخضر برونزيتين عن طريق زهير أبو الرحى وعلي المدلي الحاصلَين على المركزَين الثالث والرابع.

وعلى صعيد منافسات الجماعي جاء الثلاثي في المركز الثالث.

يُذكر أن المدرب السعودي زهير أبو الرحى يشرف فنيًّا على المنتخب السعودي للبومسي.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
11:40 PM
اخر تعديل
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
01:12 AM

لاعب المنتخب السعودي العباس يحقق ذهبية العالم في التايكوندو

بعد تغلبه في المباراة النهائية للبطولة التي شارك فيها 20 دولة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,756

حقق لاعب المنتخب السعودي ونادي الترجي للتايكوندو محمد العباس ذهبية بطولة العالم الشاطئية الثالثة للبومسي بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب العراقي في جمهورية مصر العربية بمشاركة ٣٠٠ لاعب، يمثلون ٢٠ دولة.

وفي البطولة ذاتها التي اختُتمت مساء اليوم حقق أبطال الأخضر برونزيتين عن طريق زهير أبو الرحى وعلي المدلي الحاصلَين على المركزَين الثالث والرابع.

وعلى صعيد منافسات الجماعي جاء الثلاثي في المركز الثالث.

يُذكر أن المدرب السعودي زهير أبو الرحى يشرف فنيًّا على المنتخب السعودي للبومسي.

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