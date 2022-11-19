النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخمشي" يدشن فعاليات اليوم العالمي للطفل بـ"تعليم الغاط"

أشاد بالجهود المتميزة لمنسوبي الروضات وقسم رياض الأطفال

دشّن مدير إدارة التعليم بمحافظة الغاط سليمان بن عبدالله الخمشي، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي ينفذه قسم رياض الأطفال بمشاركة روضات المحافظة.

وتجول "الخمشي" في المعرض المصاحب للفعاليات الذي ضمّ الكثير من الأركان بمشاركة روضات المحافظة، واطلع خلال جولته على جهود الروضات ومبادراتها والوسائل التعليمية المنفذة، فيما ضم المعرض أركانًا للرسم والتلوين ومجسمات لعرض إنجازات الروضات وما تقدمه لطلابها وطالباتها.

وأشاد "الخمشي" بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو الروضات وقسم رياض الأطفال، مبرزًا جهود الدولة -حفظها الله- في تقديم الدعم والرعاية للطفل، وإنشاء المراكز ورياض الأطفال؛ لتعليمه وحمايته وتهيئة البيئة المناسبة له، لينشأ ويكون لبنة صالحة تُسهم في بناء وطنه، مؤكدًا أهمية تهيئة الظروف المناسبة والإمكانات للأطفال لمساعدتهم على بناء شخصيتهم وتنمية مواهبهم.

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية ريمة العمر، أن المعرض المصاحب للاحتفال باليوم العالمي للطفل يهدف للتعريف بالأساليب الحديثة في تربية وتعليم الطفل، والتعريف بحقوق الطفل وتعزيز ذاته.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الخمشي" يدشن فعاليات اليوم العالمي للطفل بـ"تعليم الغاط"
سبق

دشّن مدير إدارة التعليم بمحافظة الغاط سليمان بن عبدالله الخمشي، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي ينفذه قسم رياض الأطفال بمشاركة روضات المحافظة.

وتجول "الخمشي" في المعرض المصاحب للفعاليات الذي ضمّ الكثير من الأركان بمشاركة روضات المحافظة، واطلع خلال جولته على جهود الروضات ومبادراتها والوسائل التعليمية المنفذة، فيما ضم المعرض أركانًا للرسم والتلوين ومجسمات لعرض إنجازات الروضات وما تقدمه لطلابها وطالباتها.

وأشاد "الخمشي" بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو الروضات وقسم رياض الأطفال، مبرزًا جهود الدولة -حفظها الله- في تقديم الدعم والرعاية للطفل، وإنشاء المراكز ورياض الأطفال؛ لتعليمه وحمايته وتهيئة البيئة المناسبة له، لينشأ ويكون لبنة صالحة تُسهم في بناء وطنه، مؤكدًا أهمية تهيئة الظروف المناسبة والإمكانات للأطفال لمساعدتهم على بناء شخصيتهم وتنمية مواهبهم.

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية ريمة العمر، أن المعرض المصاحب للاحتفال باليوم العالمي للطفل يهدف للتعريف بالأساليب الحديثة في تربية وتعليم الطفل، والتعريف بحقوق الطفل وتعزيز ذاته.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
10:15 PM

"الخمشي" يدشن فعاليات اليوم العالمي للطفل بـ"تعليم الغاط"

أشاد بالجهود المتميزة لمنسوبي الروضات وقسم رياض الأطفال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
34

دشّن مدير إدارة التعليم بمحافظة الغاط سليمان بن عبدالله الخمشي، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي ينفذه قسم رياض الأطفال بمشاركة روضات المحافظة.

وتجول "الخمشي" في المعرض المصاحب للفعاليات الذي ضمّ الكثير من الأركان بمشاركة روضات المحافظة، واطلع خلال جولته على جهود الروضات ومبادراتها والوسائل التعليمية المنفذة، فيما ضم المعرض أركانًا للرسم والتلوين ومجسمات لعرض إنجازات الروضات وما تقدمه لطلابها وطالباتها.

وأشاد "الخمشي" بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو الروضات وقسم رياض الأطفال، مبرزًا جهود الدولة -حفظها الله- في تقديم الدعم والرعاية للطفل، وإنشاء المراكز ورياض الأطفال؛ لتعليمه وحمايته وتهيئة البيئة المناسبة له، لينشأ ويكون لبنة صالحة تُسهم في بناء وطنه، مؤكدًا أهمية تهيئة الظروف المناسبة والإمكانات للأطفال لمساعدتهم على بناء شخصيتهم وتنمية مواهبهم.

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية ريمة العمر، أن المعرض المصاحب للاحتفال باليوم العالمي للطفل يهدف للتعريف بالأساليب الحديثة في تربية وتعليم الطفل، والتعريف بحقوق الطفل وتعزيز ذاته.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,699
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,456
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,831
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,131

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة