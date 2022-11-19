"الخمشي" يدشن فعاليات اليوم العالمي للطفل بـ"تعليم الغاط"

أشاد بالجهود المتميزة لمنسوبي الروضات وقسم رياض الأطفال

دشّن مدير إدارة التعليم بمحافظة الغاط سليمان بن عبدالله الخمشي، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي ينفذه قسم رياض الأطفال بمشاركة روضات المحافظة.

وتجول "الخمشي" في المعرض المصاحب للفعاليات الذي ضمّ الكثير من الأركان بمشاركة روضات المحافظة، واطلع خلال جولته على جهود الروضات ومبادراتها والوسائل التعليمية المنفذة، فيما ضم المعرض أركانًا للرسم والتلوين ومجسمات لعرض إنجازات الروضات وما تقدمه لطلابها وطالباتها.

وأشاد "الخمشي" بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو الروضات وقسم رياض الأطفال، مبرزًا جهود الدولة -حفظها الله- في تقديم الدعم والرعاية للطفل، وإنشاء المراكز ورياض الأطفال؛ لتعليمه وحمايته وتهيئة البيئة المناسبة له، لينشأ ويكون لبنة صالحة تُسهم في بناء وطنه، مؤكدًا أهمية تهيئة الظروف المناسبة والإمكانات للأطفال لمساعدتهم على بناء شخصيتهم وتنمية مواهبهم.

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية ريمة العمر، أن المعرض المصاحب للاحتفال باليوم العالمي للطفل يهدف للتعريف بالأساليب الحديثة في تربية وتعليم الطفل، والتعريف بحقوق الطفل وتعزيز ذاته.