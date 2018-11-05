أمين عسير يلتقي وفد وزارة التخطيط لمناقشة برنامج جودة الحياة بالمنطقة

عقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اجتماعاً مع وفد وزارة التخطيط صباح اليوم بمكتبه بالأمانة، وذلك لمناقشة أهم المبادرات لبرنامج جودة الحياة 2020 التي يمكن تطبيقها على مشاريع منطقة عسير.

وخلال الاجتماع رحب الحميدي بوفد وزارة التخطيط، مؤكداً أن منطقة عسير تستحق الكثير من الاهتمام، نظراً لما لها من أهمية اقتصادية وسياحية ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن المنطقة تعول على الدور الذي يقوم به رجال الأعمال في المنطقة للارتقاء والاهتمام بالمنطقة والمساهمة في التنمية التي تعيشها بلادنا عموماً والمنطقة خصوصاً، وذلك من خلال المساهمة في تبني المشاريع ذات العائد الاقتصادي على المنطقة ومن أبرزها المشاريع التي تتواكب مع مبادرات برنامج جودة الحياة 2020.

وقال إن المنطقة تحظى بفرص استثمارية كبيرة لتطوير جانب السياحة وإنشاء المشاريع الترفيهية لخدمة أهالي المنطقة وزوارها، وذلك بدعم وتوجيه من أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وسمو نائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

من جهته أكد وفد وزارة التخطيط بأن مبادرات برنامج جودة الحياة 2020 تسعى إلى بناء علاقات متينة مع الجهات المشاركة سواء الحكومية أو القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لدراسة الجدوى لمشاريع المنطقة التي من الممكن أن تتواكب مع مبادرات البرنامج، بهدف إبراز حجم الفرص الاستثمارية في المنطقة وتسريع تنفيذ مبادرات البرنامج.

الجدير بالذكر أن الاجتماع شهد استعراضاً لمبادرات برنامج جودة الحياة 2020 التي تم تطبيقها في مناطق المملكة الأخرى من قبل وفد وزارة التخطيط.