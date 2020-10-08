اللجنة المنظمة لقلادة "محمد بن فهد العالمية" تكشف عن تفاصيل النسخة الثالثة

أقامت مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا.. واستعرضت معايير المشاركة والفئات المستهدفة

عقدت اللجنة المنظمة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية، مؤتمرًا صحفيًا أخيرًا، للإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة من القلادة التي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع، برعاية جامعة الدول العربية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر، وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية، والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وتُقام القلادة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر من كل عام.

وفي التفاصيل، قال رئيس الاتحاد العربي للتطوع حسن بوهزاع إن المؤتمر الصحفي الذي تم عقده أتى في ظروف استثنائية، حيث إن ظروف تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19) وما ترتب عليها من إجراءات احترازية شملت جميع مناحي الحياة في مملكة البحرين والعالم كله، وكان منها عقد مؤتمر صحفي افتراضي على منصة الـ Zoom، جاءت مبادرة عقد مؤتمر صحفي عن بعد.

وشارك في المؤتمر زيدان علي الزيدان المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية والدكتور فالح الرويلي رئيس لجنة التحكيم في القلادة، وأدار المؤتمر علي بوهزاع، كما شهد المؤتمر حضور مسؤولين بارزين وإعلاميين وجمهور من المهتمين بمجال العمل التطوعي على مستوى الوطن العربي.

وأشار بوهزاع إلى أن المؤتمر الصحفي استعرض تفاصيل القلادة ومعايير المشاركة فيها كما استعرض الأهداف المرجوة من النسخة الثالثة لها لهذا العام والفئات المستهدفة وما وصلت إليه القلادة من مشاركات حتى تاريخه، إلى جانب دعوة جميع المهتمين بالعمل التطوعي في العالم ككل إلى المشاركة في القلادة التي تعد من أهم الجوائز التطوعية في هذا المجال.

من جانبه، قال الزيدان إن المؤسسة تحرص على خدمة قضايا التنمية المجتمعية الشاملة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، من خلال تكثيف الجهود في تطوير وابتكار مبادرات وبرامج نوعية أبرزها إطلاق القلادة بنسختها الثالثة وتوسيعها عالميًا، بهدف نشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتشجيع المنظمات الأهلية والجهات والأفراد في زيادة مساهمتها بالمشروعات التطوعية المتميزة لتحقيق التنمية في في مختلف دول العالم.

من جانب آخر تحدث الدكتور الرويلي رئيس لجنة التحكيم عن معايير المشاركة في القلادة وفئاتها ومجالاتها المتعددة والتي تم استحداثها في هذه النسخة لتشمل قطاعات مختلفة، كما تطرق إلى أن لجنة التحكيم أصبحت تضم عددًا من المحكمين أصحاب الكفاءات والخبرات من أكثر من دولة عربية وعالمية، والتي ستقوم بدورها في تصنيف الأعمال المتقدمة وفق شروط وأحكام الترشح.

وخلال المؤتمر وجّه الصحفيون أسئلة للمتحدثين حول طرق المشاركة في القلادة وحول توجه مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية تجاه المشروعات التطوعية المتميزة وإمكانية تبنيها، من أجل تحفيز المتطوعين على الاستمرار في الابتكار والإبداع بالعمل التطوعي وتطويره.

يُذكر أن مجموع جوائز قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية وأن الجوائز تقدر بـ30 ألف دولار أمريكي لكل مجال بإجمالي عام 180 ألف دولار أمريكي، وهي موزعة على ستة مجالات، مجال التعليم، مجال الصحة، مجال التمكين الاقتصادي، مجال التراث والثقافة والفنون، مجال المياه والبيئة، مجال التسويق والإعلام المجتمعي، تتوزع وفقًا للتنافس بين فئات القلادة كل على حدة.

ويستمر التسجيل حتى تاريخ 28 أكتوبر من الشهر الجاري 2020م عبر استمارة المشاركة في موقع القلادة www.arabvu.org/voluntaryinsignia .