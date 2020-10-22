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"النقل" عن جهودها لإخماد #حريق_تنومة: تأمين الطريق خلال 10 دقائق وعكس اتجاه السير

قالت: فرق الصيانة باشرت أعمالها الاحترازية.. توفير خزانات مياه وتوزيعها على كل الجسور

قالت وزارة النقل اليوم إن فرق الصيانة التابعة للوزارة باشرت أعمالها الاحترازية في حريق جبل غلامة المطل على الطريق الرابط بين أبها والطائف، حيث تم تأمين الطريق خلال 10 دقائق، وعكس اتجاه السير عن موقع الحريق، إضافة إلى توفير كافة معدات الصيانة والبالغ عددها 25 معدة مع تأمين حركة المرور.

وتابعت الوزارة: وقد قامت فرق الصيانة بالوزارة بتأمين خزانات المياه وتوزيعها على كل الجسور في موقع الحريق، كما عملت على فتح مسارات إضافية لآليات الدفاع المدني للوصول للحريق.

يُذكر أن الدفاع المدني وبمساندة من عدة جهات يواصل جهوده لإخماد #حريق_تنومة وفي وقت سابق قالت إمارة منطقة عسير صباح اليوم: إن غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير تواصل دعم مالك الخطر "#الدفاع_المدني"، والتنسيق المكثف لجهود الجهات الحكومية، لإخماد #حريق_تنومة.

وكانت قد أكدت الإمارة أن نسبة إخماد #حريق_تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حالياً، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسباً لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

وكانت قد قدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة #حريق_تنومة مساحته بـ 1000×500م، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء.

حريق جبل غلامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" عن جهودها لإخماد #حريق_تنومة: تأمين الطريق خلال 10 دقائق وعكس اتجاه السير
سبق

قالت وزارة النقل اليوم إن فرق الصيانة التابعة للوزارة باشرت أعمالها الاحترازية في حريق جبل غلامة المطل على الطريق الرابط بين أبها والطائف، حيث تم تأمين الطريق خلال 10 دقائق، وعكس اتجاه السير عن موقع الحريق، إضافة إلى توفير كافة معدات الصيانة والبالغ عددها 25 معدة مع تأمين حركة المرور.

وتابعت الوزارة: وقد قامت فرق الصيانة بالوزارة بتأمين خزانات المياه وتوزيعها على كل الجسور في موقع الحريق، كما عملت على فتح مسارات إضافية لآليات الدفاع المدني للوصول للحريق.

يُذكر أن الدفاع المدني وبمساندة من عدة جهات يواصل جهوده لإخماد #حريق_تنومة وفي وقت سابق قالت إمارة منطقة عسير صباح اليوم: إن غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير تواصل دعم مالك الخطر "#الدفاع_المدني"، والتنسيق المكثف لجهود الجهات الحكومية، لإخماد #حريق_تنومة.

وكانت قد أكدت الإمارة أن نسبة إخماد #حريق_تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حالياً، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسباً لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

وكانت قد قدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة #حريق_تنومة مساحته بـ 1000×500م، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
12:36 PM

"النقل" عن جهودها لإخماد #حريق_تنومة: تأمين الطريق خلال 10 دقائق وعكس اتجاه السير

قالت: فرق الصيانة باشرت أعمالها الاحترازية.. توفير خزانات مياه وتوزيعها على كل الجسور

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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قالت وزارة النقل اليوم إن فرق الصيانة التابعة للوزارة باشرت أعمالها الاحترازية في حريق جبل غلامة المطل على الطريق الرابط بين أبها والطائف، حيث تم تأمين الطريق خلال 10 دقائق، وعكس اتجاه السير عن موقع الحريق، إضافة إلى توفير كافة معدات الصيانة والبالغ عددها 25 معدة مع تأمين حركة المرور.

وتابعت الوزارة: وقد قامت فرق الصيانة بالوزارة بتأمين خزانات المياه وتوزيعها على كل الجسور في موقع الحريق، كما عملت على فتح مسارات إضافية لآليات الدفاع المدني للوصول للحريق.

يُذكر أن الدفاع المدني وبمساندة من عدة جهات يواصل جهوده لإخماد #حريق_تنومة وفي وقت سابق قالت إمارة منطقة عسير صباح اليوم: إن غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير تواصل دعم مالك الخطر "#الدفاع_المدني"، والتنسيق المكثف لجهود الجهات الحكومية، لإخماد #حريق_تنومة.

وكانت قد أكدت الإمارة أن نسبة إخماد #حريق_تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حالياً، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسباً لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

وكانت قد قدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة #حريق_تنومة مساحته بـ 1000×500م، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء.

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