النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حصيلة أمطار الباحة.. 520 بلاغًا عن سقوط أعمدة وأسوار ولا إصابات أو وفيات

إغلاق كل من عقبات قلوة وحزنة والأبناء كما أدت إلى فيضان سد وانقطاع للكهرباء

باشرت فِرَق الدفاع المدني بالباحة سقوط أعمدة إنارة وأسوار منازل واحتجازات وتجمعات مياه بإجمالي بلاغات 520 بلاغًا نتيجة الأمطار التي شهدتها المنطقة؛ فيما أغلقت 3 عقبات، وفاض أحد سدود المنطقة، وتم تنفيذ خطة الطوارئ والإسناد بالمنطقة لمواجهة أضرار الأمطار والسيول، وتم استدعاء الضباط والأفراد.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: أمطار غزيرة شملت كلًّا من مدينة الباحة محافظة: (بلجرشي، العقيق، المندق، القرى، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، الحجرة)، ونتج عن هذه الأمطار جريان الأودية التالية: (قوب، مشنية، الحازم، الحسن، المحجر، الغبشة، سيالة، ثراد)، وتجمعات للمياه في كل من الباحة في ستة مواقع وفي محافظة بلجرشي موقعين، وتم تمرير المعلومة للجهات ذات العلاقة وتضرر المركبات والمنازل بواقع ٣٠ بلاغًا.

وأضاف: كما أدت إلى سقوط أعمدة إنارة وسور منازل بواقع ٤ بلاغات في: (الباحة، العقيق، بني حسن) و٤ بلاغات لتغريز المركبات في: (العقيق، بني حسن، بلجرشي، المندق)؛ حيث بلغ إجمالي البلاغات ٥٢٠ بلاغًا حتى منتصف ليلة البارحة.

كما أدت إلى انقطاع للتيار الكهربائي المتكرر في كل من محافظة: (العقيق، المندق، الحجرة، بني حسن، بلجرشي، بني فروة، بني سار).

وتابع: وبخصوص الإجراءات الاحترازية؛ فإنه تم إغلاق كل من عقبة قلوة، وعقبة حزنة، والأبناء، وفاض سد معشوقة التابع لمحافظة القرى، وتم اتخاذ خطوات مركزة بإرسال ست فِرَق استباقية في كل من محافظة القرى العقيق، بلجرشي، المندق، بني حسن، غامد الزناد، وتنفيذ خطة الطوارئ والإسناد بالمنطقة لمواجهة أضرار الأمطار والسيول واستدعاء الضباط والأفراد المسلمين لدعم الموقف.

النتائج.

وقال: لم تسجل ولله الحمد أي وفيات أو إصابات بالمنطقة وكافة محافظاتها، وأن الاستعداد والتهيؤ لمواجهة الحالة المطرية وفق ما يردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات وتحذيرات وتغطيتها إعلاميًّا.

أمطار الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حصيلة أمطار الباحة.. 520 بلاغًا عن سقوط أعمدة وأسوار ولا إصابات أو وفيات
سبق

باشرت فِرَق الدفاع المدني بالباحة سقوط أعمدة إنارة وأسوار منازل واحتجازات وتجمعات مياه بإجمالي بلاغات 520 بلاغًا نتيجة الأمطار التي شهدتها المنطقة؛ فيما أغلقت 3 عقبات، وفاض أحد سدود المنطقة، وتم تنفيذ خطة الطوارئ والإسناد بالمنطقة لمواجهة أضرار الأمطار والسيول، وتم استدعاء الضباط والأفراد.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: أمطار غزيرة شملت كلًّا من مدينة الباحة محافظة: (بلجرشي، العقيق، المندق، القرى، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، الحجرة)، ونتج عن هذه الأمطار جريان الأودية التالية: (قوب، مشنية، الحازم، الحسن، المحجر، الغبشة، سيالة، ثراد)، وتجمعات للمياه في كل من الباحة في ستة مواقع وفي محافظة بلجرشي موقعين، وتم تمرير المعلومة للجهات ذات العلاقة وتضرر المركبات والمنازل بواقع ٣٠ بلاغًا.

وأضاف: كما أدت إلى سقوط أعمدة إنارة وسور منازل بواقع ٤ بلاغات في: (الباحة، العقيق، بني حسن) و٤ بلاغات لتغريز المركبات في: (العقيق، بني حسن، بلجرشي، المندق)؛ حيث بلغ إجمالي البلاغات ٥٢٠ بلاغًا حتى منتصف ليلة البارحة.

كما أدت إلى انقطاع للتيار الكهربائي المتكرر في كل من محافظة: (العقيق، المندق، الحجرة، بني حسن، بلجرشي، بني فروة، بني سار).

وتابع: وبخصوص الإجراءات الاحترازية؛ فإنه تم إغلاق كل من عقبة قلوة، وعقبة حزنة، والأبناء، وفاض سد معشوقة التابع لمحافظة القرى، وتم اتخاذ خطوات مركزة بإرسال ست فِرَق استباقية في كل من محافظة القرى العقيق، بلجرشي، المندق، بني حسن، غامد الزناد، وتنفيذ خطة الطوارئ والإسناد بالمنطقة لمواجهة أضرار الأمطار والسيول واستدعاء الضباط والأفراد المسلمين لدعم الموقف.

النتائج.

وقال: لم تسجل ولله الحمد أي وفيات أو إصابات بالمنطقة وكافة محافظاتها، وأن الاستعداد والتهيؤ لمواجهة الحالة المطرية وفق ما يردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات وتحذيرات وتغطيتها إعلاميًّا.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
08:39 AM

حصيلة أمطار الباحة.. 520 بلاغًا عن سقوط أعمدة وأسوار ولا إصابات أو وفيات

إغلاق كل من عقبات قلوة وحزنة والأبناء كما أدت إلى فيضان سد وانقطاع للكهرباء

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
1
2,031

باشرت فِرَق الدفاع المدني بالباحة سقوط أعمدة إنارة وأسوار منازل واحتجازات وتجمعات مياه بإجمالي بلاغات 520 بلاغًا نتيجة الأمطار التي شهدتها المنطقة؛ فيما أغلقت 3 عقبات، وفاض أحد سدود المنطقة، وتم تنفيذ خطة الطوارئ والإسناد بالمنطقة لمواجهة أضرار الأمطار والسيول، وتم استدعاء الضباط والأفراد.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: أمطار غزيرة شملت كلًّا من مدينة الباحة محافظة: (بلجرشي، العقيق، المندق، القرى، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، الحجرة)، ونتج عن هذه الأمطار جريان الأودية التالية: (قوب، مشنية، الحازم، الحسن، المحجر، الغبشة، سيالة، ثراد)، وتجمعات للمياه في كل من الباحة في ستة مواقع وفي محافظة بلجرشي موقعين، وتم تمرير المعلومة للجهات ذات العلاقة وتضرر المركبات والمنازل بواقع ٣٠ بلاغًا.

وأضاف: كما أدت إلى سقوط أعمدة إنارة وسور منازل بواقع ٤ بلاغات في: (الباحة، العقيق، بني حسن) و٤ بلاغات لتغريز المركبات في: (العقيق، بني حسن، بلجرشي، المندق)؛ حيث بلغ إجمالي البلاغات ٥٢٠ بلاغًا حتى منتصف ليلة البارحة.

كما أدت إلى انقطاع للتيار الكهربائي المتكرر في كل من محافظة: (العقيق، المندق، الحجرة، بني حسن، بلجرشي، بني فروة، بني سار).

وتابع: وبخصوص الإجراءات الاحترازية؛ فإنه تم إغلاق كل من عقبة قلوة، وعقبة حزنة، والأبناء، وفاض سد معشوقة التابع لمحافظة القرى، وتم اتخاذ خطوات مركزة بإرسال ست فِرَق استباقية في كل من محافظة القرى العقيق، بلجرشي، المندق، بني حسن، غامد الزناد، وتنفيذ خطة الطوارئ والإسناد بالمنطقة لمواجهة أضرار الأمطار والسيول واستدعاء الضباط والأفراد المسلمين لدعم الموقف.

النتائج.

وقال: لم تسجل ولله الحمد أي وفيات أو إصابات بالمنطقة وكافة محافظاتها، وأن الاستعداد والتهيؤ لمواجهة الحالة المطرية وفق ما يردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات وتحذيرات وتغطيتها إعلاميًّا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,591
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,108
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,796
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,326

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة