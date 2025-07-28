"الشرعية" تنتزع مواقع جديدة من الحوثيين في الضالع

أفشلت هجومين وصدت اعتداءات

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على عددٍ من المرتفعات والمواقع التي كانت ميليشيا الحوثي الانقلابية تتمركز فيها، منها حصن شداد والردمان والقهرة بمنطقة مريس شمال المحافظة.

وبيّن أن قوات الجيش الوطني أفشلت هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية في اتجاه حبيل العشرة جنوب باجة حجر، بالتزامن مع هجوم آخر باتجاه تبة السد في باب غلق بمديرية قعطبة شمال المحافظة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني صدت في الوقت ذاته هجمات أخرى لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهتي شخب والزبيريات شمال غرب المديرية.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني كسرت جميع هجمات ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأشدها في اتجاه بلدتي لَكَمَة الدوكي والرَيبي وحبيل الظُبة والشَغَادِر بحجر.

وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عددٍ من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة وأطقم.