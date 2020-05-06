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بالفيديو.. أمير جازان: التعليم أثبت براعته في مواجهة ظروف "جائحة كورونا"

خلال اطلاعه على تقرير مفصَّل عن سير العمل وإدارة العملية التعليمية بـ"تعليم صبيا"

اطلع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، أمس على تقرير مفصل عن سير العمل وإدارة العملية التعليمية والمدرسية والمساندة عن بُعد بإدارة تعليم صبيا.

كما استمع أمير جازان خلال لقائه مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، لشرح عن إسهامات تعليم صبيا مع الإدارات ذات العلاقة والجهات الحكومية في المنطقة في نجاح خطط مواجهة فيروس كورونا وفق توجيهاته، وتأكيد وزير التعليم توفير الإمكانات كافة للجهات المسؤولة للتصدي لوباء كورونا. مشيدًا سموه بحرص القيادة الرشيدة على ضمان سلامة وصحة المجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين)، وذلك عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة، التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) .

وتضمن اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة، ونوه خلاله أمير جازان بالدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم في السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وبالجهود المتميزة التي قدمتها وزارة التعليم بإدارة وزير التعليم حمد آل الشيخ، وجهود إدارة تعليم صبيا في إدارة العملية التعليمية خلال الفترة الماضية، والحس الوطني العالي من قِبل الجميع من خلال قيامهم بأدوارهم ومسؤوليتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم، وكل ما فيه دعم ومساندة لجهود القيادة الرشيدة لمكافحة هذه الجائحة العالمية؛ الأمر الذي ظهر جليًّا فيما تم من تنسيق وتعاون عالٍ بين جميع الجهات الحكومية في المنطقة.

من جهته، ثمَّن مدير التعليم لأمير منطقة جازان استقباله، رافعًا له تهاني منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم صبيا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومشيدًا بجهود أمير جازان ونائبه، ومتابعتهما الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والإدارية في المنطقة.

حضر اللقاء المدير العام لمكتب أمير منطقة جازان تريحيب بن عماش بن حفيظ.

جازان أمير جازان الأمير محمد بن ناصر وزارة التعليم تعليم صبيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. أمير جازان: التعليم أثبت براعته في مواجهة ظروف "جائحة كورونا"
سبق

اطلع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، أمس على تقرير مفصل عن سير العمل وإدارة العملية التعليمية والمدرسية والمساندة عن بُعد بإدارة تعليم صبيا.

كما استمع أمير جازان خلال لقائه مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، لشرح عن إسهامات تعليم صبيا مع الإدارات ذات العلاقة والجهات الحكومية في المنطقة في نجاح خطط مواجهة فيروس كورونا وفق توجيهاته، وتأكيد وزير التعليم توفير الإمكانات كافة للجهات المسؤولة للتصدي لوباء كورونا. مشيدًا سموه بحرص القيادة الرشيدة على ضمان سلامة وصحة المجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين)، وذلك عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة، التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) .

وتضمن اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة، ونوه خلاله أمير جازان بالدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم في السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وبالجهود المتميزة التي قدمتها وزارة التعليم بإدارة وزير التعليم حمد آل الشيخ، وجهود إدارة تعليم صبيا في إدارة العملية التعليمية خلال الفترة الماضية، والحس الوطني العالي من قِبل الجميع من خلال قيامهم بأدوارهم ومسؤوليتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم، وكل ما فيه دعم ومساندة لجهود القيادة الرشيدة لمكافحة هذه الجائحة العالمية؛ الأمر الذي ظهر جليًّا فيما تم من تنسيق وتعاون عالٍ بين جميع الجهات الحكومية في المنطقة.

من جهته، ثمَّن مدير التعليم لأمير منطقة جازان استقباله، رافعًا له تهاني منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم صبيا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومشيدًا بجهود أمير جازان ونائبه، ومتابعتهما الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والإدارية في المنطقة.

حضر اللقاء المدير العام لمكتب أمير منطقة جازان تريحيب بن عماش بن حفيظ.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
01:27 AM

بالفيديو.. أمير جازان: التعليم أثبت براعته في مواجهة ظروف "جائحة كورونا"

خلال اطلاعه على تقرير مفصَّل عن سير العمل وإدارة العملية التعليمية بـ"تعليم صبيا"

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فهد كاملي - جازان
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اطلع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، أمس على تقرير مفصل عن سير العمل وإدارة العملية التعليمية والمدرسية والمساندة عن بُعد بإدارة تعليم صبيا.

كما استمع أمير جازان خلال لقائه مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، لشرح عن إسهامات تعليم صبيا مع الإدارات ذات العلاقة والجهات الحكومية في المنطقة في نجاح خطط مواجهة فيروس كورونا وفق توجيهاته، وتأكيد وزير التعليم توفير الإمكانات كافة للجهات المسؤولة للتصدي لوباء كورونا. مشيدًا سموه بحرص القيادة الرشيدة على ضمان سلامة وصحة المجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين)، وذلك عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة، التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) .

وتضمن اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة، ونوه خلاله أمير جازان بالدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم في السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وبالجهود المتميزة التي قدمتها وزارة التعليم بإدارة وزير التعليم حمد آل الشيخ، وجهود إدارة تعليم صبيا في إدارة العملية التعليمية خلال الفترة الماضية، والحس الوطني العالي من قِبل الجميع من خلال قيامهم بأدوارهم ومسؤوليتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم، وكل ما فيه دعم ومساندة لجهود القيادة الرشيدة لمكافحة هذه الجائحة العالمية؛ الأمر الذي ظهر جليًّا فيما تم من تنسيق وتعاون عالٍ بين جميع الجهات الحكومية في المنطقة.

من جهته، ثمَّن مدير التعليم لأمير منطقة جازان استقباله، رافعًا له تهاني منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم صبيا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومشيدًا بجهود أمير جازان ونائبه، ومتابعتهما الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والإدارية في المنطقة.

حضر اللقاء المدير العام لمكتب أمير منطقة جازان تريحيب بن عماش بن حفيظ.

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