وطلب "الربيعة" من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من العدوى. وقال: "أرجو من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحمايتكم من انتقال العدوى".

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن وضعنا الصحي في المملكة العربية السعودية مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم.

وزير الصحة: وضعنا الصحي في المملكة مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-15 أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن وضعنا الصحي في المملكة العربية السعودية مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم. وطلب "الربيعة" من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من العدوى. وقال: "أرجو من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحمايتكم من انتقال العدوى".

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443 05:09 PM

اخر تعديل 16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443 08:32 AM

وزير الصحة: وضعنا الصحي في المملكة مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم طلب من الجميع الالتزامَ بالإجراءات الاحترازية للحماية من العدوى





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أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن وضعنا الصحي في المملكة العربية السعودية مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم.

وطلب "الربيعة" من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من العدوى. وقال: "أرجو من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحمايتكم من انتقال العدوى".