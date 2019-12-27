النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ريهاف" أول مهندسة سعودية بـ"أمانة مكة" تحصل على شهادة الأمن السيبراني.. ماذا قالت؟

كرمها أمين العاصمة المقدسة في إطار تحقيقها المزيد من الطموح في تمكين المرأة

كرّم أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمس، المهندسة ريهاف الشريف، لحصولها على شهادة تدريب في الأمن السيبراني من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لتصبح أول مهندسة في ‎أمانة مكة، تحصل على مثل هذه الشهادة لتحقق المزيد من الطموح في تمكين المرأة بما يتواكب مع أهداف رؤية 2030.

وقالت ريهاف الشريف في حديثها لـ"سبق": حصلت على ماجستير في هندسة النظم المؤسسية المعمارية من أستراليا، وحظيت أن أكون أول مستشارة تقنية لأمين العاصمة المقدسة، وقد مضى على عملي في الأمانة سنة، حيث حصلت على شهادة سايبربرو من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وكانت مجالات الدورة في الأمن السيبراني وفي شبكات الحاسب والبنية التحتية والاختراق الأخلاقي وأساسيات اختبار الاختراق.

وأضافت: جميع الموظفات في أمانة العاصمة المقدسة يحظين باهتمام كبير من قِبل الأمين، الذي أتاح لهن تقديم ما بوسعهن لخدمة أطهر البقاع. لافتةً إلى أن المرأة السعودية قادرة على الوصول إلى الهدف المنشود في شتى المجالات.

وأشارت "الشريف" التي تعمل رئيسة للقسم النسائي في مكتب الأمين، إلى أن المرأة ركيزة نجاحها يكمن في عقلها، وشهادة تعزز بها علمها إلى جانب التمسك بالأخلاق.

وختمت تصريحها بقولها: "أشعر بالاعتزاز والفخر، لخدمة أطهر البقاع؛ مكة المكرمة وقاصدي بيت الله الحرام، فالمرأة السعودية أثبتت وجودها، وقادرة على تحقيق ما بوسعها لتقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن الغالي في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة، في ظل ما تجده من دعم لا محدود من لدن القيادة الرشيدة - حفظها الله –".

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ريهاف" أول مهندسة سعودية بـ"أمانة مكة" تحصل على شهادة الأمن السيبراني.. ماذا قالت؟
سبق

كرّم أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمس، المهندسة ريهاف الشريف، لحصولها على شهادة تدريب في الأمن السيبراني من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لتصبح أول مهندسة في ‎أمانة مكة، تحصل على مثل هذه الشهادة لتحقق المزيد من الطموح في تمكين المرأة بما يتواكب مع أهداف رؤية 2030.

وقالت ريهاف الشريف في حديثها لـ"سبق": حصلت على ماجستير في هندسة النظم المؤسسية المعمارية من أستراليا، وحظيت أن أكون أول مستشارة تقنية لأمين العاصمة المقدسة، وقد مضى على عملي في الأمانة سنة، حيث حصلت على شهادة سايبربرو من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وكانت مجالات الدورة في الأمن السيبراني وفي شبكات الحاسب والبنية التحتية والاختراق الأخلاقي وأساسيات اختبار الاختراق.

وأضافت: جميع الموظفات في أمانة العاصمة المقدسة يحظين باهتمام كبير من قِبل الأمين، الذي أتاح لهن تقديم ما بوسعهن لخدمة أطهر البقاع. لافتةً إلى أن المرأة السعودية قادرة على الوصول إلى الهدف المنشود في شتى المجالات.

وأشارت "الشريف" التي تعمل رئيسة للقسم النسائي في مكتب الأمين، إلى أن المرأة ركيزة نجاحها يكمن في عقلها، وشهادة تعزز بها علمها إلى جانب التمسك بالأخلاق.

وختمت تصريحها بقولها: "أشعر بالاعتزاز والفخر، لخدمة أطهر البقاع؛ مكة المكرمة وقاصدي بيت الله الحرام، فالمرأة السعودية أثبتت وجودها، وقادرة على تحقيق ما بوسعها لتقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن الغالي في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة، في ظل ما تجده من دعم لا محدود من لدن القيادة الرشيدة - حفظها الله –".

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
01:28 AM

"ريهاف" أول مهندسة سعودية بـ"أمانة مكة" تحصل على شهادة الأمن السيبراني.. ماذا قالت؟

كرمها أمين العاصمة المقدسة في إطار تحقيقها المزيد من الطموح في تمكين المرأة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,184

كرّم أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمس، المهندسة ريهاف الشريف، لحصولها على شهادة تدريب في الأمن السيبراني من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لتصبح أول مهندسة في ‎أمانة مكة، تحصل على مثل هذه الشهادة لتحقق المزيد من الطموح في تمكين المرأة بما يتواكب مع أهداف رؤية 2030.

وقالت ريهاف الشريف في حديثها لـ"سبق": حصلت على ماجستير في هندسة النظم المؤسسية المعمارية من أستراليا، وحظيت أن أكون أول مستشارة تقنية لأمين العاصمة المقدسة، وقد مضى على عملي في الأمانة سنة، حيث حصلت على شهادة سايبربرو من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وكانت مجالات الدورة في الأمن السيبراني وفي شبكات الحاسب والبنية التحتية والاختراق الأخلاقي وأساسيات اختبار الاختراق.

وأضافت: جميع الموظفات في أمانة العاصمة المقدسة يحظين باهتمام كبير من قِبل الأمين، الذي أتاح لهن تقديم ما بوسعهن لخدمة أطهر البقاع. لافتةً إلى أن المرأة السعودية قادرة على الوصول إلى الهدف المنشود في شتى المجالات.

وأشارت "الشريف" التي تعمل رئيسة للقسم النسائي في مكتب الأمين، إلى أن المرأة ركيزة نجاحها يكمن في عقلها، وشهادة تعزز بها علمها إلى جانب التمسك بالأخلاق.

وختمت تصريحها بقولها: "أشعر بالاعتزاز والفخر، لخدمة أطهر البقاع؛ مكة المكرمة وقاصدي بيت الله الحرام، فالمرأة السعودية أثبتت وجودها، وقادرة على تحقيق ما بوسعها لتقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن الغالي في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة، في ظل ما تجده من دعم لا محدود من لدن القيادة الرشيدة - حفظها الله –".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,874
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,515
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,882
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,396

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة