76 مليون ريال لإنهاء مسلسل حوادث طريق الساحل القديم "مكة - الليث"

"النقل" حدّدت سنتين للانتهاء منه.. والأهالي: سينهي مسلسل "نزيف الأسفلت"

حددت وزارة النقل؛ المدة الزمنية للانتهاء من مشروع استكمال طريق الساحل القديم "مكة - الليث"، والذي يشكّل معبرًا مهمًا لزوار بيت الله الحرام من المعتمرين والحجاج نظرًا لمروره بميقات "يلملم"، لتنهي بذلك الحوادث المأساوية التي يشهدها الطريق ذا المسار الواحد منذ سنوات.

وأظهرت لوحة مشروع استكمال ازدواجية طريق الساحل القديم "مكة - الليث" تفاصيل المشروع المرتقب، حيث بلغت قيمة عقد المقاول بالترسية ( 76918487 ) ريالاً، ومن المقرر الانتهاء منه في تاريخ 12 / 8 / 1442 أي بعد سنتين.

ويبلغ طول الطريق المعروف بطريق الساحل القديم؛ الذي يربط العاصمة المقدسة بالليث وطريق جدة - جازان الدولي؛ 180 كلم.

وسيحدّ مشروع استكمال ازدواجية الطريق الحيوي من مآسي الحوادث الدامية التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء؛ نتيجة ضيق الطريق وتآكل الطبقة الأسفلتية في معظم أجزائه؛ إذ يشهد كثافة مرورية على مدار العام خصوصًا خلال موسمي رمضان والحج، لمروره بميقات "يلملم"، فضلاً عن أنه يضم على جنباته الكثير من القرى الساحلية، التي يترقب ساكنوها تنفيذ المشروع، لإنهاء مسلسل الحوادث الدامية التي يشهدها الطريق ذا المسار الواحد.

وبحسب لوحة المشروع، فإن وزارة النقل قد وقّعت العقد مع المقاول في تاريخ 14 / 7 / 1440، فيما تم تسليمه الموقع في تاريخ 12 / 8 /1440 .