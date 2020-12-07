منذ استقبال أول طائرة مدنية في 1945.. 6 محطات تحولية في تاريخ الطيران بالمملكة

هيئة الطيران المدني تشارك المنظومات العالمية في الاحتفاء باليوم العالمي

كشفت هيئة الطيران المدني عن 6 محطات رئيسية تحولية في تاريخ الطيران المدني في المملكة العربية السعودية، بدءاً من استقبال أول طائرة مدنية تهبط على أرض السعودية، وحتى فصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي في الطيران المدني.

واستقبلت السعودية عام 1945م أول طائرة مدنية طراز DC-3 داكوتا، وبعدها بثلاث سنوات أي في عام 1948م تم تأسيس مصلحة الطيران المدني كنواة مستقبلية للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، وفي عام 1958م صدر أول نظام متكامل للطيران المدني الذي كان مرتبطاً بوزارة الدفاع، وفي عام 2004م صدرت التوجيهات الكريمة بتحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة.

وفي عام 2011م شهد انفصال هيئة الطيران المدني عن وزارة الدفاع بعد أكثر من 60 عاماً من الارتباط، وفي العام 2011م أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بفصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي في هيئة الطيران المدني في سبيل تطوير خدماتها التشغيلية في كافة المرافق.

يُذكر أن هيئة الطيران المدني السعودي تشارك المنظومات العالمية المختصة بقطاع الطيران المدني في الاحتفاء باليوم العالمي للطيران المدني الذي يصادف ذكرى توقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي عام 1944 (المعروفة أيضاً باتفاقية شيكاغو)، ويصادف اليوم السابع من ديسمبر.