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القنفذة.. معلم يستودع اللهَ طلابَه قبل وفاته بنصف ساعة

لقي اللهَ ووالدُه المسنّ في حادث مروري بعد نهاية الدرس

وافى الأجل المعلم سالم صالح العيسي بعد لحظات من توديعه طلابه، في نهاية الدرس مساء أمس الذي كان يؤديه عن بعد من القويعية خلال سفره إلى الرياض لطلابه في المرحلة الابتدائية بمركز سبت الجارة شرق القنفذة.

ورافق المعلم في سفره والده التسعيني لغرض العلاج، وابنه الذي كان يتولى القيادة خلال أداء أبيه المعلم واجبه في تدريس طلابه رغم ظروف ومشقة السفر، إلا أنه لم يترك واجبه، وشاءت الأقدار أن يتوفاه الله ووالده المسن في حادث مروري بعد نهاية الدرس بنصف ساعة تقريبًا، كما تعرض الابن لإصابات بليغة نُقل على إثرها لإحدى مستشفيات الرياض.

وفي سياق متصل روى أحد أولياء أمور الطلاب خلال وجوده بجوار ابنه أثناء إلقاء المعلم رحمه الله الدرس كلمة: "أستودعكم الله" الأخيرة التي ودع بها المعلم طلابه.

القنفذة حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القنفذة.. معلم يستودع اللهَ طلابَه قبل وفاته بنصف ساعة
سبق

وافى الأجل المعلم سالم صالح العيسي بعد لحظات من توديعه طلابه، في نهاية الدرس مساء أمس الذي كان يؤديه عن بعد من القويعية خلال سفره إلى الرياض لطلابه في المرحلة الابتدائية بمركز سبت الجارة شرق القنفذة.

ورافق المعلم في سفره والده التسعيني لغرض العلاج، وابنه الذي كان يتولى القيادة خلال أداء أبيه المعلم واجبه في تدريس طلابه رغم ظروف ومشقة السفر، إلا أنه لم يترك واجبه، وشاءت الأقدار أن يتوفاه الله ووالده المسن في حادث مروري بعد نهاية الدرس بنصف ساعة تقريبًا، كما تعرض الابن لإصابات بليغة نُقل على إثرها لإحدى مستشفيات الرياض.

وفي سياق متصل روى أحد أولياء أمور الطلاب خلال وجوده بجوار ابنه أثناء إلقاء المعلم رحمه الله الدرس كلمة: "أستودعكم الله" الأخيرة التي ودع بها المعلم طلابه.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
06:38 PM

القنفذة.. معلم يستودع اللهَ طلابَه قبل وفاته بنصف ساعة

لقي اللهَ ووالدُه المسنّ في حادث مروري بعد نهاية الدرس

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حسن العيسي - القنفذة
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1,351

وافى الأجل المعلم سالم صالح العيسي بعد لحظات من توديعه طلابه، في نهاية الدرس مساء أمس الذي كان يؤديه عن بعد من القويعية خلال سفره إلى الرياض لطلابه في المرحلة الابتدائية بمركز سبت الجارة شرق القنفذة.

ورافق المعلم في سفره والده التسعيني لغرض العلاج، وابنه الذي كان يتولى القيادة خلال أداء أبيه المعلم واجبه في تدريس طلابه رغم ظروف ومشقة السفر، إلا أنه لم يترك واجبه، وشاءت الأقدار أن يتوفاه الله ووالده المسن في حادث مروري بعد نهاية الدرس بنصف ساعة تقريبًا، كما تعرض الابن لإصابات بليغة نُقل على إثرها لإحدى مستشفيات الرياض.

وفي سياق متصل روى أحد أولياء أمور الطلاب خلال وجوده بجوار ابنه أثناء إلقاء المعلم رحمه الله الدرس كلمة: "أستودعكم الله" الأخيرة التي ودع بها المعلم طلابه.

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