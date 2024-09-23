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"الطائرة السيئة السمعة".. 4 أسباب وراء كوارث بوينج 737 ماكس

في تقرير إندونيسي رفضت أمريكا التعليق عليه

كشف محققون إندونيسيون عن أربعة أسباب رئيسية وراء تحطم طائرة لشركة ليون إير من طراز بوينج 737 ماكس في أكتوبر، ومقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصًا.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال": إن محققين إندونيسيين اكتشفوا أن عيوب التصميم وتراخي الرقابة لَعِبَا دورًا رئيسيًّا في تحطم الطائرة، بالإضافة إلى سلسلة من أخطاء الطيار والصيانة، وهي 4 عوامل تسببت في تحطم الطائرة.
ومن المتوقع أن تكون تلك أول نتائج حكومية رسمية لوجود عيوب في التصميم والموافقة التنظيمية الأمريكية.
وتم وقف تشغيل هذا الطراز من الطائرات منذ مارس، عقب تحطم طائرتين من هذا الطراز وسقوط قتلى خلال خمسة أشهر.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، لم يعلق متحدث باسم بونيج على تقرير الصحيفة؛ ولكنه قال: إن الشركة تُواصل عرض دعم سلطات التحقيق مع استكمال تقريرها.
وقالت الصحيفة: إن محققي حوادث الطيران الأمريكيين يستعدون لإعلان حفنة من توصيات السلامة المنفصلة؛ ابتداء من تعزيز مهارات الطيران للطيارين، إلى تعزيز فحص إدارة الطيران الاتحادية لتصميمات الطائرات الجديدة.
وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن تدعو الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل في نهاية الشهر تقريبًا إلى تحسينات في تدريب أفراد قمرة القيادة وفي اتخاذ أفراد الطاقم للقرارات والتركيز على التغيرات المحتملة في شهادات الطائرات الجديدة.
وامتنعت الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل، عن التعليق على تقرير الصحيفة؛ ولكنها قالت إنها تعتزم إصدار توصيات بشأن برنامج الشهادات التي تُصدرها إدارة الطيران الاتحادية في وقت ما من شهر سبتمبر.

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"الطائرة السيئة السمعة".. 4 أسباب وراء كوارث بوينج 737 ماكس
سبق

كشف محققون إندونيسيون عن أربعة أسباب رئيسية وراء تحطم طائرة لشركة ليون إير من طراز بوينج 737 ماكس في أكتوبر، ومقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصًا.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال": إن محققين إندونيسيين اكتشفوا أن عيوب التصميم وتراخي الرقابة لَعِبَا دورًا رئيسيًّا في تحطم الطائرة، بالإضافة إلى سلسلة من أخطاء الطيار والصيانة، وهي 4 عوامل تسببت في تحطم الطائرة.
ومن المتوقع أن تكون تلك أول نتائج حكومية رسمية لوجود عيوب في التصميم والموافقة التنظيمية الأمريكية.
وتم وقف تشغيل هذا الطراز من الطائرات منذ مارس، عقب تحطم طائرتين من هذا الطراز وسقوط قتلى خلال خمسة أشهر.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، لم يعلق متحدث باسم بونيج على تقرير الصحيفة؛ ولكنه قال: إن الشركة تُواصل عرض دعم سلطات التحقيق مع استكمال تقريرها.
وقالت الصحيفة: إن محققي حوادث الطيران الأمريكيين يستعدون لإعلان حفنة من توصيات السلامة المنفصلة؛ ابتداء من تعزيز مهارات الطيران للطيارين، إلى تعزيز فحص إدارة الطيران الاتحادية لتصميمات الطائرات الجديدة.
وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن تدعو الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل في نهاية الشهر تقريبًا إلى تحسينات في تدريب أفراد قمرة القيادة وفي اتخاذ أفراد الطاقم للقرارات والتركيز على التغيرات المحتملة في شهادات الطائرات الجديدة.
وامتنعت الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل، عن التعليق على تقرير الصحيفة؛ ولكنها قالت إنها تعتزم إصدار توصيات بشأن برنامج الشهادات التي تُصدرها إدارة الطيران الاتحادية في وقت ما من شهر سبتمبر.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
09:50 AM

"الطائرة السيئة السمعة".. 4 أسباب وراء كوارث بوينج 737 ماكس

في تقرير إندونيسي رفضت أمريكا التعليق عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف محققون إندونيسيون عن أربعة أسباب رئيسية وراء تحطم طائرة لشركة ليون إير من طراز بوينج 737 ماكس في أكتوبر، ومقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصًا.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال": إن محققين إندونيسيين اكتشفوا أن عيوب التصميم وتراخي الرقابة لَعِبَا دورًا رئيسيًّا في تحطم الطائرة، بالإضافة إلى سلسلة من أخطاء الطيار والصيانة، وهي 4 عوامل تسببت في تحطم الطائرة.
ومن المتوقع أن تكون تلك أول نتائج حكومية رسمية لوجود عيوب في التصميم والموافقة التنظيمية الأمريكية.
وتم وقف تشغيل هذا الطراز من الطائرات منذ مارس، عقب تحطم طائرتين من هذا الطراز وسقوط قتلى خلال خمسة أشهر.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، لم يعلق متحدث باسم بونيج على تقرير الصحيفة؛ ولكنه قال: إن الشركة تُواصل عرض دعم سلطات التحقيق مع استكمال تقريرها.
وقالت الصحيفة: إن محققي حوادث الطيران الأمريكيين يستعدون لإعلان حفنة من توصيات السلامة المنفصلة؛ ابتداء من تعزيز مهارات الطيران للطيارين، إلى تعزيز فحص إدارة الطيران الاتحادية لتصميمات الطائرات الجديدة.
وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن تدعو الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل في نهاية الشهر تقريبًا إلى تحسينات في تدريب أفراد قمرة القيادة وفي اتخاذ أفراد الطاقم للقرارات والتركيز على التغيرات المحتملة في شهادات الطائرات الجديدة.
وامتنعت الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل، عن التعليق على تقرير الصحيفة؛ ولكنها قالت إنها تعتزم إصدار توصيات بشأن برنامج الشهادات التي تُصدرها إدارة الطيران الاتحادية في وقت ما من شهر سبتمبر.

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