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شاهد.. "مدني الباحة" ينقذ عاملاً آسيوياً بعد سقوط "شيول" من منحدر

إثر اصطدامه بسيارة "هايلكس" أعلى عقبة قلوة

نجحت فرق إنقاذ الدفاع المدني بمنطقة الباحة في إنقاذ عامل وافد بعد سقوط الشيول الذي كان يقوده من منحدر بنحو 300م نزولاً، وذلك إثر اصطدامه بسيارة أخرى.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس أنه ورد بلاغ يفيد بتصادم مركبتين (شيول - وهايلكس) أعلى عقبة قلوة، وتم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وبالوصول اتضح تصادم مركبة (هايلكس) مع معدة (شيول تابع لشركة صيانة العقبة) مما أدى إلى انحراف الشيول وسقوطه من منحدر يبلغ (٣٠٠م نزولاً).

وأضاف: وصلت الفرق إلى الموقع عبر منحدر وعر وخطير وشديد الانحدار وعثر على السائق (من جنسية آسيوية) يعاني من إصابات متوسطة، وتم إنقاذه بمشاركة ثلاثة فرق جبلية وإخراجه وحمله بواسطة النقالة والحبال، ومن ثم نقله لمستشفى الملك فهد بالباحة عن طريق الهلال الأحمر.

واختتم: كما نتج عن الحادث عدد من الاصابات، كانت إصاباتهم متوسطة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات الأخرى.

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شاهد.. "مدني الباحة" ينقذ عاملاً آسيوياً بعد سقوط "شيول" من منحدر
سبق

نجحت فرق إنقاذ الدفاع المدني بمنطقة الباحة في إنقاذ عامل وافد بعد سقوط الشيول الذي كان يقوده من منحدر بنحو 300م نزولاً، وذلك إثر اصطدامه بسيارة أخرى.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس أنه ورد بلاغ يفيد بتصادم مركبتين (شيول - وهايلكس) أعلى عقبة قلوة، وتم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وبالوصول اتضح تصادم مركبة (هايلكس) مع معدة (شيول تابع لشركة صيانة العقبة) مما أدى إلى انحراف الشيول وسقوطه من منحدر يبلغ (٣٠٠م نزولاً).

وأضاف: وصلت الفرق إلى الموقع عبر منحدر وعر وخطير وشديد الانحدار وعثر على السائق (من جنسية آسيوية) يعاني من إصابات متوسطة، وتم إنقاذه بمشاركة ثلاثة فرق جبلية وإخراجه وحمله بواسطة النقالة والحبال، ومن ثم نقله لمستشفى الملك فهد بالباحة عن طريق الهلال الأحمر.

واختتم: كما نتج عن الحادث عدد من الاصابات، كانت إصاباتهم متوسطة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات الأخرى.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
05:43 PM

شاهد.. "مدني الباحة" ينقذ عاملاً آسيوياً بعد سقوط "شيول" من منحدر

إثر اصطدامه بسيارة "هايلكس" أعلى عقبة قلوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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نجحت فرق إنقاذ الدفاع المدني بمنطقة الباحة في إنقاذ عامل وافد بعد سقوط الشيول الذي كان يقوده من منحدر بنحو 300م نزولاً، وذلك إثر اصطدامه بسيارة أخرى.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس أنه ورد بلاغ يفيد بتصادم مركبتين (شيول - وهايلكس) أعلى عقبة قلوة، وتم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وبالوصول اتضح تصادم مركبة (هايلكس) مع معدة (شيول تابع لشركة صيانة العقبة) مما أدى إلى انحراف الشيول وسقوطه من منحدر يبلغ (٣٠٠م نزولاً).

وأضاف: وصلت الفرق إلى الموقع عبر منحدر وعر وخطير وشديد الانحدار وعثر على السائق (من جنسية آسيوية) يعاني من إصابات متوسطة، وتم إنقاذه بمشاركة ثلاثة فرق جبلية وإخراجه وحمله بواسطة النقالة والحبال، ومن ثم نقله لمستشفى الملك فهد بالباحة عن طريق الهلال الأحمر.

واختتم: كما نتج عن الحادث عدد من الاصابات، كانت إصاباتهم متوسطة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات الأخرى.

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