تبوك.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظة تيماء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.