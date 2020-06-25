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الاتحاد: "كاريلي" والمحترفون البرازيليون في طريقهم للمملكة

أعلن نادي الاتحاد مغادرة طاقم الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة المدرب فابيو كاريلي واللاعبين (رومارينيو، وبرونو أوفيني، وجوناس دي سوزا)، البرازيل متوجهين للسعودية؛ استعداداً لاستئناف التدريبات خلال المرحلة المقبلة.

ونشر النادي صورًا لمغادرة المدرب واللاعبين بلادهم أرفقها بعبارة: "غادر طاقم الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة المدرب فابيو كاريلي واللاعبين المحترفين، البرازيل، متوجهين للمملكة العربية السعودية؛ استعداداً لاستئناف التدريبات خلال المرحلة المقبلة".

يذكر أن البرازيلي فابيو كاريلي مدرب نادي الاتحاد أبدى في تصريحات لقناة "كراك نيتو" البرازيلية رغبته في الاستمرار مع العميد وتمديد عقده.

ويحتلّ الاتحاد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب فرق دوري المحترفين السعودي برصيد 23 نقطة، وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد: "كاريلي" والمحترفون البرازيليون في طريقهم للمملكة
سبق

أعلن نادي الاتحاد مغادرة طاقم الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة المدرب فابيو كاريلي واللاعبين (رومارينيو، وبرونو أوفيني، وجوناس دي سوزا)، البرازيل متوجهين للسعودية؛ استعداداً لاستئناف التدريبات خلال المرحلة المقبلة.

ونشر النادي صورًا لمغادرة المدرب واللاعبين بلادهم أرفقها بعبارة: "غادر طاقم الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة المدرب فابيو كاريلي واللاعبين المحترفين، البرازيل، متوجهين للمملكة العربية السعودية؛ استعداداً لاستئناف التدريبات خلال المرحلة المقبلة".

يذكر أن البرازيلي فابيو كاريلي مدرب نادي الاتحاد أبدى في تصريحات لقناة "كراك نيتو" البرازيلية رغبته في الاستمرار مع العميد وتمديد عقده.

ويحتلّ الاتحاد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب فرق دوري المحترفين السعودي برصيد 23 نقطة، وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
09:59 PM

الاتحاد: "كاريلي" والمحترفون البرازيليون في طريقهم للمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الاتحاد مغادرة طاقم الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة المدرب فابيو كاريلي واللاعبين (رومارينيو، وبرونو أوفيني، وجوناس دي سوزا)، البرازيل متوجهين للسعودية؛ استعداداً لاستئناف التدريبات خلال المرحلة المقبلة.

ونشر النادي صورًا لمغادرة المدرب واللاعبين بلادهم أرفقها بعبارة: "غادر طاقم الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة المدرب فابيو كاريلي واللاعبين المحترفين، البرازيل، متوجهين للمملكة العربية السعودية؛ استعداداً لاستئناف التدريبات خلال المرحلة المقبلة".

يذكر أن البرازيلي فابيو كاريلي مدرب نادي الاتحاد أبدى في تصريحات لقناة "كراك نيتو" البرازيلية رغبته في الاستمرار مع العميد وتمديد عقده.

ويحتلّ الاتحاد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب فرق دوري المحترفين السعودي برصيد 23 نقطة، وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

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