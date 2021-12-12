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تواصل تنفيذ مشروع طريق "الظهران - العقير - سلوى المزدوج"

تنفذه وزارة النقل والخدمات اللوجستية بطول 185 كم

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع طريق الظهران/ العقير/ سلوى المزدوج، الذي يبلغ طوله 185 كم، بحارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة، حيث يعد المشروع واحداً من اللبنات التي تسهم في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً والأولى إقليمياً، ورفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، واختصار معدل زمن الرحلة بين محافظات (الدمام، الجبيل، بقيق، الأحساء) وبعض دول مجلس التعاون الخليجي. كما يسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية، وتنمية حركة السياحة إلى شاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدن.
وتم الانتهاء من مرحلتين من المشروع من أصل أربع مراحل جاري العمل على تنفيذها، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 100% وبطول 107 كم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة البالغ طولها 66 كم إلى 49%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة 58% من طولها البالغ 13 كم.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تواصل تنفيذ مشروع طريق "الظهران - العقير - سلوى المزدوج"
سبق

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع طريق الظهران/ العقير/ سلوى المزدوج، الذي يبلغ طوله 185 كم، بحارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة، حيث يعد المشروع واحداً من اللبنات التي تسهم في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً والأولى إقليمياً، ورفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، واختصار معدل زمن الرحلة بين محافظات (الدمام، الجبيل، بقيق، الأحساء) وبعض دول مجلس التعاون الخليجي. كما يسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية، وتنمية حركة السياحة إلى شاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدن.
وتم الانتهاء من مرحلتين من المشروع من أصل أربع مراحل جاري العمل على تنفيذها، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 100% وبطول 107 كم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة البالغ طولها 66 كم إلى 49%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة 58% من طولها البالغ 13 كم.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
05:28 PM

تواصل تنفيذ مشروع طريق "الظهران - العقير - سلوى المزدوج"

تنفذه وزارة النقل والخدمات اللوجستية بطول 185 كم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع طريق الظهران/ العقير/ سلوى المزدوج، الذي يبلغ طوله 185 كم، بحارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة، حيث يعد المشروع واحداً من اللبنات التي تسهم في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً والأولى إقليمياً، ورفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، واختصار معدل زمن الرحلة بين محافظات (الدمام، الجبيل، بقيق، الأحساء) وبعض دول مجلس التعاون الخليجي. كما يسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية، وتنمية حركة السياحة إلى شاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدن.
وتم الانتهاء من مرحلتين من المشروع من أصل أربع مراحل جاري العمل على تنفيذها، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 100% وبطول 107 كم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة البالغ طولها 66 كم إلى 49%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة 58% من طولها البالغ 13 كم.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.

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