شاهد.. شلالات قمم الوهيدة الشاهقة تشكل لوحة جمالية نادرة

تصوير جوي لـ"حريصي" يوثق مشاهد تأسر الألباب

وثّقت عدسة المصور حسن حريصي مشاهد نادرة لشلالات الوهيدة بجبال القهر والتي تسمى قديماً جبال زهوان وذلك في تصوير جوي بديع يأسر الألباب.

وأكد حريصي لـ"سبق" أن جبال القهر يتخللها أودية ضيقة جداً بها أشجار غابات، بالإضافة إلى وجود رسومات ونقوش بجبال القهر، مفيداً أنه يصعب الصعود إلى أعلى قمة الجبال لوعورة تضاريسها، وتصب مياه الأمطار من أعلى جبال القهر في سد وادي بيش.

وتقف جبال القهر شامخة بتناسقها البديع على أعتاب محافظة الريث شرقي منطقة جازان، مشكّلة لوحة جمالية تندر رؤيتها.

كما تعد من المواقع الجميلة في محافظة الريث؛ لما تتميز به من طبيعة وتضاريس خلابة، ولما تتميز به المنطقة من اعتدال في الجو وهطول الأمطار معظم أيام السنة.